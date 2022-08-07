إيلون ماسك يقول إنه مستعد لإتمام صفقة شراء تويتر ولكن بشرط

قال الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، إن صفقة استحواذه على تويتر مقابل 44 مليار دولار، يُمكن أن تمضي قدماً إذا كشفت الشركة عن طريقة أخذ عينة من 100 حساب، وكيفية إثبات أنها حسابات حقيقية.

وأوضح ماسك، السبت: “لكن إذا تبين أن إفصاحات الشركة بخصوص هذا الشأن لهيئة الأوراق المالية، والبورصات الأميركية زائفة فعلياً، فلا ينبغي أن يحدث ذلك”.

ورداً على سؤال أحد مستخدمي تويتر، عما إذا كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، تحقق في “مزاعم مشكوك في صحتها” للشركة، أجاب ماسك: “سؤال جيد، لماذا لا يقومون بذلك؟”.

من جهتها، امتنعت تويتر عن التعليق على تصريحات ماسك، عندما تواصلت معها رويترز.

يذكر أن تويتر كانت رفضت، الخميس، مزاعم ماسك، بأنه تعرض لخداع من أجل التوقيع على صفقة لشراء شركة التواصل الاجتماعي، وقالت إن هذه الادعاءات “غير قابلة للتصديق ومخالفة للحقيقة”.

تحرير: عاصم عبد العزيز

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