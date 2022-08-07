استنفار لتأمين 100كم لتفويج 10 الاف زائر ايراني يوميا في ديالى

وقال المصدر في حديث ، ان “اللجنة العليا المشرفة على خطة تفويج الزوار الايرانيين عبر معبر المنذرية شرق ديالى استكملت كل الاجراءات الادارية واللوجسيتية من اجل اتمام مراحل الخطة التي ستنطلق بعد 15 من شهر اب الجاري وفق المعلومات “.

واضاف، ان “غرفة عمليات خاصة شكلت من اجل تامين اكثر من 100 كم من المنذرية وصولا الى الحدود مع بغداد لنقل قوافل الزوار الايرانيين لافتا الى انه “جرى تحديد استقبال 10 الاف زائر يوميا وفق الامكانيات المتاحة خاصة وان نقلهم يحتاج الى وسائل نقل كثيرة تتطلب جهود استثنائية في التنظيم والمتابعة”.

واشار الى ان” كل التشكيلات الامنية ستشارك في خطة تامين خط القوافل ومنها الحشد الشعبي كلا حسب قواطعه“.