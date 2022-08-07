البلاد تودع موجة الشرجي نهاية الشهر

بغداد/ فراس عدنان

ذكر منبئ جوي أن درجات الحرارة ستواصل الارتفاع خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن انخفاضها سيكون نهاية الأسبوع ومن بعدها يودع العراق ما يعرف بموجة (الشرجي).

وقال المنبئ حيدر حبيب، إن “الأسبوع الحالي يشهد زيادة في تعمق امدادات المنخفض الهندي، وسوف يرافقه استمرار ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الجنوبية خصوصاً البصرة والمثنى وذي قار وميسان”.

وأضاف حبيب، أن “الحرارة ستكون خمسينية في تلك المحافظات، حيث ستصل إلى 51 درجة في محافظة المثنى”.

وأشار، إلى أن “الارتفاع في درجة الرطوبة سوف يستمر ايضاً في جميع المحافظات لاسيما في المناطق الجنوبية”.

وأوضح، أن “الانخفاض سوف يبدأ من يوم الجمعة القادم”، مبيناً أن “الانخفاض سيكون تدريجياً بمعدل درجة إلى درجتين”.

ومضى حبيب، إلى أن “نهاية الشهر الحالي سوف يبدأ تأثير موجة (الشرجي)، وهو أمر سوف يلمسه أي شخص من خلال درجات الحرارة”.

من جانبه، ذكر المنبئ الجوي الآخر صادق عطية، أن “موجة الرطوبة في الجنوب تنتهي غدا عند النهار في ميسان وعند المساء في البصرة”.

وتابع عطية، ان “الريح ستتحول إلى شمالية غربية وتستمر الرياح شمالية في الجنوب مع تناقص الرطوبة إلى الجمعة أو السبت المقبلين”.

وتوقع، نشاط الرياح الشمالية المثير للغبار يومي الأربعاء والخميس في مدن الوسط والجنوب تصل هباتها بين 60 إلى 70 كم في الساعة”.

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