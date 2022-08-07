التقشير بالكربون.. مفتاح النقاء للبشرة

وأوردت مجلة “Elle” المعنية بالصحة والجمال أن التقشير بالكربون يتم من خلال تطبيق قناع من الكربون على الوجه بالكامل، ثم يتم تقشير البشرة بواسطة الليزر.

ويساعد هذا الإجراء التجميلي على التخلص من خلايا الجلد الميتة والأوساخ والإفرازات الدهنية والبكتيريا، ومن ثم الحصول على بشرة نقية تخلو من البثور والرؤوس السوداء والبقع الصبغية وغيرها من الشوائب.

كما يعمل هذا الإجراء التجميلي على تحفيز إنتاج حمض الهيالورونيك الطبيعي بالبشرة وكذلك الكولاجين والإيلاستين، ما يحارب التجاعيد ويمنح البشرة مظهرا مشدودا ينطق بالشباب والحيوية.