السورجي: مستعدون لكل السيناريوهات وهناك علامات استفهام حول الدعوة للانتخابات المبكرة

العراق, عاجل
اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، ان الاتحاد مستعد لكل السيناريوهات المتعلقة بالانتخابات، لافتا الى ان هناك علامات استفهام حول الدعوة لاجراء الانتخابات المبكرة من قبل طرف وقف الى جانب نتائج انتخابات 2021 واكد على نزاهتها.
وقال السورجي ، ان “حل البرلمان واجراء الانتخابات المبكرة يعد امراً مستغربا من التيار الصدري، خصوصا ان هذه الكتلة وقفت الى جانب نتائج الانتخابات وأكدت انها بعيدة عن التزوير، في حين قدمت الأطراف الأخرى ومن ضمنها الاتحاد الوطني طعناً بهذه النتائج”.
وأضاف ان “هناك علامات استفهام حول المطالبة بإعادة اجراء الانتخابات من جديد والغاية من التوجه نحو هذا الخيار، خصوصا ان التيار كان وقف الى جانب نتائج الانتخابات”.
وبين ان “اجراء الانتخابات المبكرة لن تكون في صالح التيار الصدري، فضلا عن ان الخارطة السياسية ستتغير وستحصل الكتل المتضررة في الانتخابات الماضية على نتائج جيدة خصوصا انها لن تعيد تكرار نفس الأخطاء السابقة التي اثرت عليها في انتخابات 2021”.
واكد ان “الاتحاد الوطني الكردستاني ليس خائفا من إعادة اجراء الانتخابات سواء على مستوى العراق او إقليم كردستان، وهو مستعد لاي خيار يتم الذهاب اليه
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