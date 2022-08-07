الصدر: حل البرلمان العراقي بات مطلبا شعبيا و”الثوار مستمرون”

قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، إن حل مجلس النواب العراقي بات “مطلبا شعبيا وسياسيا لا بديل عنه”، مع استمرار الاعتصام الذي ينفذه الآلاف من أتباعه في محيط مبنى البرلمان داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد منذ نحو أسبوع.

وأضاف الصدر في تغريدة على تويتر أن هناك “ردودا إيجابية فيما يخص حل البرلمان وتجاوبا شعبيا وعشائريا ومن الأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني.. بل ومن بعض علماء الحوزة والقيادات السياسية الكردية والسنية بل والشيعية أيضا”.

ودعا الصدر “لوقفة جادة لإنقاذ العراق من أنياب الفساد والتبعية، وتصحيح مسار العملية السياسية”، وكذلك الابتعاد “عن الحوارات الهزيلة”، مشيرا إلى أن “العراق بحاجة إلى الأفعال لا الأقوال”.

وألمح زعيم التيار الصدري إلى أن أنصاره سيستمرون بالاعتصام داخل المنطقة الخضراء بالقول “إن الثوار مستمرون بثورتهم حتى تحقيق المطالب ولن يتنازلوا على الإطلاق”.