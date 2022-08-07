العراق ثالثا من بين الأسواق الخمس الرئيسية في إستيراد السلع الإيرانية غير النفطية

أعلنت مصلحة الجمارك الإيرانية، يوم السبت، أن العراق حلّ بالمرتبة الثالثة من بين أكثر الدول إستيراداً للسلع غير النفطية الإيرانية.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه في بيان اليوم المتحدث باسم مصلحة الجمارك الايرانية روح الله لطيفي الذي قال إن التجارة غير النفطية للبلاد قد لامست 9 مليارات دولار في شهر ” تير”، رابع شهور السنة المالية الإيرانية الجارية المنتهي 20 يوليو/تموز 2022.

ووفقا للمتحدث فإن التجارة الخارجية غير النفطية سجلت اكثر من 10 ملايين طن بنحو 9 مليارات دولار بين ايران وسائر الدول، بزيادة سعرية 19 بالمئة وانخفاض كمّي 8 بالمئة.

كما أشار إلى أن الصادرات غير النفطية الايرانية في الشهر المذكور قد بلغت نحو 8 ملايين طن بقيمة تجاوزت 4 مليار دول بنمو كمي 2 بالمئة وسعري 24 بالمئة.

وأردف لطيفي بالقول إن واردات ايران تجاوزت 3 ملايين طن بنحو 5 مليارات دولار شملت غالبيتها السلع الاساسية والأدوية والاعلاف، حيث انخفضت كميا 26 بالمئة وزادت سعريا 15 بالمئة.

وفي السياق نوه متحدث الجمارك الى الأسواق الخمس الرئيسية للصادرات الايرانية في الشهر الرابع من السنة المالية الجارية المنتهي 20 يوليو/تموز 2022، موضحا أن الصين استوردت نحو 1.5 مليار دولار من السلع، والامارات 619 مليونا، والعراق 574 مليونا، وتركيا 323 مليونا والهند 143 مليون دولار.

وبالمقابل أكد أن الامارات صدرت سلعا الى ايران بنحو 1.5 مليار دولار والصين أكثر من 1 مليار دولار وتركيا 514 مليونا والهند 347 مليونا، فيما احتلت روسيا المرتبة الخامسة بالترتيب بدلا عن المانيا بتصدير 205 ملايين دولار الى البلاد.

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