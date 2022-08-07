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المرشح لرئاسة الجمهورية يروي تفاصيل اعتقاله من الاسايش في اربيل

كشف المرشح لرئاسة الجمهورية، أوميد بالاني، اليوم الاحد، عن تفاصيل اعتقاله من الاسايش في اربيل.

وقال بالاني في بيان ، إنه “قوات الاسايش داهمت بشكل مفاجئ احد المقاهي القريبة من قلعة أربيل خلال جلوسنا مع مجموعة من الاصدقاء “.

 واضاف ان ” تلك القوة صادرت اجهزتنا الهاتفية واقتادتنا  الى مديرية اسايش أربيل وابقتنا فيها رهن الاعتقال لمدة 5 ساعات رغم اننا أبلغناهم  بعملنا”..

وأوضح أنه “في تمام الساعة 11 ليلا، تم اطلاق سراحنا بعد زيارة احد مسؤولي الاسايش  واعتذاره على سوء التفاهم”.

وأشار إلى أن “المحامين الذين اعتقلوا هم، اوميد بالاني، محسن هرتلي، فرهاد سوسي”.

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