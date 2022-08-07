المرور والدفاع المدني تعلنان خطتهما الخاصة بزيارة عاشوراء

أعلنت مديرية المرور العامة ومديرية الدفاع المدني، امس السبت، خطتهما الخاصة بالعاشر من محرم.

وقال مدير العلاقات والاعلام في المرور العام العميد زياد القيسي ، إن “دوريات المرور وباشراف المدير العام اللواء طارق الربيعي باشرت بالخطة الخاصة بالعاشر من محرم والتي تتلخص بدعم من المديرية العامة للمحافظات والاماكن الدينية وخصوصا كربلاء والنجف”.

وأضاف أن “دوريات المرور في بغداد باشرت بتعزيز تواجدها ومناقلاتها من محافظة بغداد الى كربلاء وكذلك رفد كربلاء بدويات من بابل والانبار والديوانية بالتنسيق مع قيادة العمليات”.

ولفت الزيدي الى ان “مديرية المرور أرسلت ساحبات كبيرة وسطحية لعدم دخول العجلات الاهلية الى اماكن القطوعات، كذلك عززنا من منتسبينا في مداخل ومخارج بغداد وكربلاء والنجف”.

بدورها أعلنت مديرية الدفاع المدني عن خطتها الخاصة بزيارة عاشوراء، داعية الزائرين وأصحاب المواكب الى الاهتمام والالتزام بكل مايصدر عن المديرية من وصايا وارشادات تلافيا من حصول أي حادث.

وقال مدير علاقات واعلام الدفاع المدني العميد جودت عبد الرحمن ، إنه “بأمر مباشر من مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، شرعت مديرية الدفاع المدني بتطبيق إجراءات الدفاع المدني لزيارة العاشر من محرم من خلال خطة مرنة وبما لا يخل بواجبات المديرية الجسيمة لها”.

وأضاف، “كانت الخطة على ثلاث محاور والاتي، الاول الارشاد التوعوي من خلال وصايا وإرشادات الدفاع المدني الخاصة بالزائرين واصحاب المواكب، والثاني نشر مفارز الدفاع المدني وخصوصا في كربلاء والنجف”.

وأوضح عبد الرحمن، ان “المحور الثالث الدعم اللوجستي من خلال دعم دفاع مدني كربلاء بفرق اطفاء وإنقاذ وفرق معالجة القنابل غير المنفلقة”.

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