النفط الاتحادية: نتواصل بشكل مستمر مع الإقليم بهدف إيجاد الحلول لإنهاء الخلافات بين الطرفين

أعلن وزير النفط الاتحادي، أحسان عبد الجبار، اليوم الاحد، أن الوزارة على تواصل مستمر مع حكومة إقليم كوردستان من أجل إيجاد حلول للخلافات بين الجانبين وفق الدستور.

وقال الوزير إن “وزارته على تواصل مستمر مع وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم بهدف إيجاد الحلول القانونية لإنهاء الخلافات بين الطرفين ضمن الدستور الاتحادي، طبقا لقرار المحكمة بالدعوى المرقمة 59/اتحادية /2012 و 110 / 2019 في 15/2/2022 المتضمن الحكم بإلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره”.

وبين أن “التضخيم الإعلامي لقضية نفط إقليم كوردستان، من قبل وسائل الإعلام المختلفة بتناولها الاخبار، وكأنها قضية صراعات خارجية، ينطوي على مخاطر كبيرة وغموض يهدف إلى الإرباك”.

وتابع، أن “الحكومة الاتحادية تتعامل مع التباين القانوني بين الطرفين، على أنها من الامور الطبيعية التي تحدث بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية”.

وفيما يخص استيراد المشتقات النفطية، أكد وزير النفط، أن “العراق سيدخل مرحلة الاكتفاء شبة الذاتي للمشتقات النفطية محليا بنهاية 2025”.

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