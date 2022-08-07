اليونايتد يستهل البريميرليج بالسقوط امام برايتون

وتقدم نادي برايتون بهدفين أحرزهما لاعب خط الوسط الألماني باسكال غروز في الدقيقتين (30 و39) من زمن الشوط الأول.

بينما جاء هدف مانشستر يونايتد بـ”نيران صديقة” سجله لاعب خط الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستير خطأ في مرمى فريقه، عند الدقيقة 68 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب “أولد ترافورد“.

وشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الشوط الثاني للمباراة، ولكنه لم يتمكن من إنقاذ فريق “الشياطين الحمر” من الهزيمة، ويبدو أنه غير جاهز حتى الآن، كونه غاب عن الفترة التحضيرية للفريق، فلم يسافر المهاجم المخضرم، البالغ من العمر 37 عاما، مع بعثة مانشستر يونايتد في جولته التحضيرية إلى تايلاند وأستراليا، مطلع شهر حزيران الماضي، بعد أن حصل على راحة لإنهاء بعض الأمور العائلية، بحسب ما ذكر يونايتد حينها.

ولكن تقارير صحفية، أشارت إلى رغبة رونالدو، الذي ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد عام 2023، في الرحيل عن النادي الغائب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد موسم مخيب في “البريمير ليج” أنهاه في المركز السادس.