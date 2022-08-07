انتاج البطاطا يزيد عن 500 الف طن ويؤمن آلاف فرص العمل في كوردستان

– من المتوقع أن يصل انتاج إقليم كوردستان من محصول البطاطا لهذا الموسم، الى أكثر من 500 الف طن، وفق ما أفادت بيانات وزارة الزراعة في الإقليم.

ويتم انتاج نحو 70 بالمئة من محصول البطاطا في سها ناوكور، بقضاء بردرش التابع لمحافظة دهوك.

ويقول محمد سعيد وهو أحد المزارعين في المنطقة لكوردستان 24، ان “إنتاج هذا العام من البطاطا جيد جدا، وهو بأسعار معقولة نسبيا”.

واكد ان العمل في زراعة البطاطا يوفر فرص عمل لأكثر من 3 آلاف عامل وعاملة.

وعادة يتم ارسال محصول البطاطا من النوعين الصناعي والغذائي إلى محافظات أخرى في كوردستان والعراق، لأنه لا توجد مصانع لتصنيع البطاطا الصناعية في الإقليم.

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