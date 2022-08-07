بارزاني: لا مجال لرئاسة مدى العمر في كردستان وسأواصل مهامي لحين تعديل دستور الاقليم

قال رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إنه”لا يجوز إفساح المجال لرئاسة مدى العمر في كردستان”، مشددا على أن”الشعب هو من يقرر مصيره ولا يحق لأحد مصادرة ذلك الحق”.

جاء ذلك في رسالة موجهة إلى الشعب الكردي نشر على الموقع الرسمي لرئاسة إقليم كردستان الثلاثاء.

وقال برزاني:”احتراما لأصوات أغلبية الكتل السياسية في برلمان الإقليم ولعدم إحراجهم سأواصل مهامي بشكل مؤقت إلى أن تبدأ الدورة الرابعة لبرلمان كردستان ويتم تعديل دستور الإقليم”.

وأضاف “يجب على البرلمان في اقليم كردستان بعد الإنتخابات البرلمانية المقبلة في 21 أيلول 2013، أن يجد الآليات اللازمة للوصول إلى توافق بشأن تعديل دستور إلاقليم وانتخاب رئيس الإقليم خلال أقل من سنة”.

واوضح بارزاني في رسالته أنه”بعد استكمال التعديلات سيتم انتخاب رئيس جديد لإقليم كردستان يحصل على ثقة شعب كردستان”،مبينا أنه ونائبه كوسرت رسول وديوان رئاسة الإقليم سيتعاونون مع رئاسة البرلمان الجديد لهذا الغرض”.

الى ذلك ذكرت الكتل الكردية المعارضة أنها ستعلن موقفها من رسالة بارزاني الأربعاء.

وقبل رسالة بارزاني عقد المكتبان السياسيان للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني ظهر اليوم الثلاثاء اجتماعا مشتركا بينهما في مدينة السليمانية.

وقالت مصادر حزبية كردية ان”الاجتماع عقد باشراف كوسرت رسول علي النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني ونيجيرفان بارزاني نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني”.

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