باريس سان جيرمان يكتسح كليرمونت في افتتاح الدوري الفرنسي ..

سبورت 360- بدأ فريق باريس سان جيرمان حملة دفاعه عن لقبه بطلاً لمُسابقة الدوري الفرنسي بفوزٍ مُثير على كليرمونت بخمسة أهدافٍ دون رد.

باريس سان جيرمان يستعرض عضلاته على أرض كليرمونت

وكان التهديف في المُباراة التي استضافه ملعب كليرمونت قد بدأ عن طريق النجم البرازيلي نيمار في الدقيقة 9 بعد تمريرة مُساعدة ساحرة من زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وفي الدقيقة 26 نجح النجم المغربي أشرف حكيمي في إحراز الهدف الثاني للباريسيين بعد هجمة سريعة مُنظمة من الفريق وصلت فيها الكرة للنجم المغربي الذي أطلق تسديدة صاروخية في مرمى أصحاب الأرض.

وأكمل المُدافع البرازيلي ماركينيوس الثلاثية بهدفٍ في الدقيقة 38 بعد أن نجح في التسجيل برأسه بعد كرة ملعوبة من زميله ومُواطنه نيمار من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء.

وسجل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي رابع أهداف الباريسيين بهدفٍ في الدقيقة 80 بعد تبادل للكرة مع نيمار داخل منطقة الجزاء.

واختتم ميسي خُماسية أبطال الدوري في الدقيقة 88 بعد ركلة مقصية رائعة تحمل بصمته المميزة.

وسيلعب باريس سان جيرمان المُباراة المُقبلة له في الدوري الفرنسي ضد مونبيليه علىى أرض ملعب حديقة الأمراء يوم السبت المُقبل المُوافق 13 أغسطس.

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