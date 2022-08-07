تجارة كوردستان ترجح انخفاض أسعار المواد الغذائية في الإقليم لهذه الأسباب

اعلنت وزارة التجارة في اقليم كوردستان يوم السبت، أن أسعار السلع والمواد الغذائية ستنخفض في الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان ان “انخفاض الاسعار يعود لعدة اسباب اولها الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا إضافة الى رفع الرسوم الجمركية من قبل حكومة الاقليم على البضائع المستوردة”.

واضاف البيان ان “قرار رفع الرسوم الجمركية سيستمر لغاية الشهر أيلول المقبل وستقوم الحكومة بدراسة الوضع بعد ذلك لاتخاذ قرار جديد”.

وتابع البيان ان “مخازن حكومة الإقليم في عموم المحافظات باتت ممتلئة الأمر الذي سيساعد على انخفاض الأسعار في الأسواق بشكلٍ تدريجي”.

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