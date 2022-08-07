تحذير من مخططات خارجية تهدف لاشعال حرب “شيعية – شيعية”

حذر المحلل السياسي مؤيد العلي، الجمعة، من الانجرار وراء مخططات خارجية هدفها احداث حرب شيعية – شيعية، يكون المتضرر فيها المكون الأكبر، لافتا الى ان الازمة الراهنة تصب في صالح الكاظمي لابقائه في السلطة.

وقال العلي، ان “الدول الغربية والكيان الصهيوني وحلفائهم يسعون بشتى الطرق لاحداث حرب شيعية شيعية داخل العراق وبالتالي فأن على العقلاء في العملية السياسية عدم الانجرار وراء هذه الفتنة كونها لاتخدم احد”.

وأضاف ان “الاعتراضات على الوضع السياسي بالإمكان حلها من خلال التحاور والاجتماع بين مختلف الأطراف، بعيدا عن شحن الجماهير والتظاهرات التي تضع الشعب امام خيارات صعبة”.

وبين ان “هناك من يحاول إيقاع الغالبية الشيعية في العراق في الحرب الاهلية، او إبقاء الوضع متأزم على اقل تقدير من اجل خدمة حكومة الكاظمي بعد حصوله على تأييد خارجي للاستمرار بالسلطة”.

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