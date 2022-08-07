تصريح من قوى التغيير الديمقراطية

تواردت الانباء عن اعتقالات تعرض لها نواب واعضاء حراك الجيل الجديد، وناشطون وصحفيون.

واذ نعبر عن قلقنا من التطورات تلك، نؤكد ضرورة اتخاذ سلطات الاقليم الاجراءات الكفيلة بضمان الحريات وبالاخص حرية التعبير وحرية العمل السياسي التي كفلها الدستور العراقي.

– التيار الاجتماعي العراقي

– حركة نازل اخذ حقي الديمقراطية

– حزب الامة العراقية

– الحركة المدنية الوطنية

– حراك البيت العراقي

– الحزب الشيوعي العراقي

– الجبهة الفيلية

-التيار الديمقراطي

– المجلس التشاوري

-حركة تشرين الديمقراطية

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