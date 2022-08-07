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رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزي المدير العام لشبكة رووداو الإعلامية بوفاة والده

رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزي المدير العام لشبكة رووداو الإعلامية بوفاة والده

بعث رئيس حكومة إقليم كوردستان برقية تعزية إلى المدير العام لشبكة رووداو الإعلامية اكو محمد، أعرب فيها عن تعازيه بوفاة والده.

وتوفي اليوم السبت 06-08-2022 الحاج محمد علي محمد، والد أكو محمد، المدير العام لشبكة رووداو الإعلامية في قضاء سوران عن عمر ناهز 92 عاما، وغدا هو أول يوم لجنازته في المسجد الشافعي في سوران.

وفي رسالته، أعرب رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني عن مواساته بوفاة الحاج محمد علي محمد، والد أكو محمد، المدير العام لشبكة رووداو الإعلامية.

“لقد عانيت كثيرا من أمراضك” ، هكذا كتب المدير العام اكو محمد على حسابه في فيسبوك معبرا عن وفاة والده. إن شاء الله، ستكون كفارة عن مستقبلك، وسيفتح الله لك باب الفردوس.

وقال: “ذكرياتي معك يا أبي كلها في ذهني كل يوم، بسبب توجيهاتك الجيدة”. لقد غادرت مع جسدك، ولكن لدينا دائما ذكرياتك وإرشاداتك وكلماتك

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