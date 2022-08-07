رقم جديد لصلاح

سجل لاعب ليفربول الإنجليزي، الدولي المصري محمد صلاح نفسه أول لاعب يهز الشباك في افتتاح البريميرليج، 6 مرات متتالية، بعدما كان أول من يحقق نفس الإنجاز 5 مرات.

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