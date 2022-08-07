روسيا تسجل أعلى إصابات يومية بفيروس كورونا منذ مارس الماضي

موسكو – (رويترز):
سجلت روسيا، الأحد، 20 ألفاً و303 إصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهو أعلى رقم يومي للإصابات منذ 28 مارس الماضي.
وتوفي 44 شخصاً، نتيجة الإصابة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلن فريق مكافحة المرض في البلاد.
موسكو – (رويترز):
سجلت روسيا، الأحد، 20 ألفاً و303 إصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهو أعلى رقم يومي للإصابات منذ 28 مارس الماضي.
وتوفي 44 شخصاً، نتيجة الإصابة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلن فريق مكافحة المرض في البلاد.
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