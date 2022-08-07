صحيفة إسرائيلية.. مقاتلات وطائرات بدون طيار ألقت 16 طناً من الذخيرة على غزة

قالت صحيفة ” يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إن المقاتلات الإسرائيلية، والطائرات بدون طيار، قصفت قطاع غزة بـ 16 طناً من الذخيرة، فيما تجددت الضربات الجوية على القطاع صباح السبت.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن الخطة الهجومية لجيش الاحتلال على غزة، تضمنت استهداف 26 هدفاً لحركة “الجهاد” الإسلامي.

وأضافت الصحيفة، أن جيش الاحتلال يستخدم عشرات الطائرات المسيرة في هجومه على غزة، وقالت إن هناك طائرات مقاتلة أيضاً مهمتها مطاردة عناصر تابعين لحركة “الجهاد”.

وجاء هذا الهجوم العنيف على غزة، بعدما أعلنت إسرائيل، الجمعة، عن اغتيالها للمسؤول الرفيع في حركة “الجهاد”، تيسير الجعبري، عقب استهداف منزله في القطاع.

من جهتها، ورداً على العدوان، قامت فصائل المقاومة في غزة، بإطلاق عشرات الصواريخ من القطاع نحو الأراضي المحتلة، بينما استخدمت إسرائيل “القبة الحديدية” لاعتراضها.

تحرير: عاصم عبد العزيز

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