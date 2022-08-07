Posted on by

صحيفة إسرائيلية.. مقاتلات وطائرات بدون طيار ألقت 16 طناً من الذخيرة على غزة

قالت صحيفة ” يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إن المقاتلات الإسرائيلية، والطائرات بدون طيار، قصفت قطاع غزة بـ 16 طناً من الذخيرة، فيما تجددت الضربات الجوية على القطاع صباح السبت.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن الخطة الهجومية لجيش الاحتلال على غزة، تضمنت استهداف 26 هدفاً لحركة “الجهاد” الإسلامي.

وأضافت الصحيفة، أن جيش الاحتلال يستخدم عشرات الطائرات المسيرة في هجومه على غزة، وقالت إن هناك طائرات مقاتلة أيضاً مهمتها مطاردة عناصر تابعين لحركة “الجهاد”.

وجاء هذا الهجوم العنيف على غزة، بعدما أعلنت إسرائيل، الجمعة، عن اغتيالها للمسؤول الرفيع في حركة “الجهاد”، تيسير الجعبري، عقب استهداف منزله في القطاع.

من جهتها، ورداً على العدوان، قامت فصائل المقاومة في غزة، بإطلاق عشرات الصواريخ من القطاع نحو الأراضي المحتلة، بينما استخدمت إسرائيل “القبة الحديدية” لاعتراضها.

تحرير: عاصم عبد العزيز
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close