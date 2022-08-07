للحصول على إطلالة شبابية.. شد ورفع الخدود بالطرق الطبيعية

مع تقدمنا في العمر، تبدأ بشرتنا في الجفاف والترهل، حيث يظهر الجفاف والتجاعيد والخطوط الدقيقة وترهل الجلد والخدود، وغالباً ما يكون مصحوباً بمظهر باهت، يمكن أن تكون ماسكات شد الجلد طريقة ممتازة للتعامل مع هذه المشاكل، فإليك طرق شد الخدود لوجه شبابي بالماسكات الطبيعية.

طرق شد ورفع الخدود لوجه شبابي

ماسك الموز

زيت الخروع

الحليب

ماسك الموز

يعمل الموز حمايتها من أضرار بخصائصه المضادة للأكسدة. فهذا الماسك يمكن أن يساعد في تقليل علامات الشيخوخة وشد الجلد، أما إضافة العسل وزيت الزيتون للمزيج، والذي يعد من المواد المرطبة ويحتوي على مضادات الأكسدة، يمكنه إصلاح خلايا الجلد التالفة ورفع الجلد.

لذلك، قومي بتقشير نصف موزة ناضجة واهرسيها حتى لا تبقى أي كتل، ثم اضيفي ملعقة صغيرة من زيت الزيتون مع ملعقة صغيرة من العسل واخلطيهم جيداً، بعدها ضعي العجينة على وجهك وخدودك واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر ومن ثم بالماء البارد لإغلاق المسام.