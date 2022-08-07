نيجيرفان بارزاني يعزي مدير عام شبكة رووداو الإعلامية

وجه رئيس إقليم كوردستان تعازيه “العميقة” لمدير عام شبكة رووداو الإعلامية وعائلته وذويه لوفاة والده، وقال إنه “يشاركهم أحزانهم”.

وقال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في برقية تعزية وجهها إلى المدير العام لشبكة رووداو الإعلامية آكو محمد: “أتوجه بتعازيّ العميقة إليكم وإلى عائلتكم الكريمة وذويكم وإلى أصدقاء المرحوم الشخصية الاجتماعية المعروفة والدكم الحاج محمد علي محمد، وأتعاطف معكم وأشارككم أحزانكم”.

يذكر أن الحاج محمد علي محمد، والد مدير عام رووداو آكو محمد، توفي يوم السبت (6 آب 2022) عن 92 سنة من العمر.

وعن وفاة والده، كتب آكو محمد على حسابه في فيسبوك: “عانيت كثيراً من أمراضك، وإن شاء الله ستكون كفارة لك في اليوم الآخر. إن شاء الله سيفتح الله أبواب الجنة في وجه روحك”.

وذكر آكو محمد: “ذكرياتي معك والدي الغالي كلها وبفضل توجيهاتك الجيدة لي، سأتذكرها كل يوم. لقد غادرتنا بجسدك، لكن ذكرياتك وتوجيهاتك وأقوالك ستظل معنا أبداً”.

وأدناه نص برقية رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني:

السيد آكو محمد

مدير عام شبكة رووداو الإعلامية

أتوجه بتعازيّ العميقة إليكم وإلى عائلتكم الكريمة وذويكم وإلى أصدقاء المرحوم الشخصية الاجتماعية المعروفة والدكم الحاج محمد علي محمد، وأتعاطف معكم وأشارككم أحزانكم

وأدعو الله تعالى أن يسعد روح المرحوم بعطفه ورحمته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

7 آب 2022

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