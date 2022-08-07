نيومكسيكو.. مقتل 3 مسلمين خلال 9 أشهر.. والشرطة الأمريكية تقول إنها بسبب دينهم وعرقهم

قالت الشرطة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، إن جرائم قتل ثلاثة مسلمين في أكبر مدينة بالولاية، خلال الأشهر التسعة الماضية، كانت على الأرجح مرتبطة ببعضها، وإن استهداف هؤلاء الرجال على ما يبدو، بسبب دينهم وعرقهم.

وقد شهدت مدينة البوكيرك خلال الأيام العشرة الماضية، مقتل اثنين من رواد نفس المسجد بالرصاص، حيث قال مسؤول في شرطة المدينة، إن هناك “احتمالاً قوياً” بأن يكون مقتلهما مرتبطاً بمقتل مهاجر أفغاني، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأوضحت الشرطة، أن الضحايا في جميع الحالات الثلاث نُصب لهم كمين، وأطلقت النار عليهم دون سابق إنذار.

من جانبها، نقلت صحيفة سانتا في نيو مكسيكان، عن نائب قائد شرطة البوكيرك، قوله، إن “هناك قواسم مشتركة قوية بين جميع ضحايانا، وهي عرقهم ودينهم”.

وقد عرض مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، وهي منظمة حقوق مدنية إسلامية مقرها الولايات المتحدة، يوم الجمعة، مكافأة قدرها 5 آلاف دولار، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال وإدانة الشخص، أو الأشخاص المسؤولين عن هذه الجرائم.

تحرير: عاصم عبد العزيز

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