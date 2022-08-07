Posted on by

يبدأ مساء اليوم.. اتفاق وقف إطلاق نار فلسطيني إسرائيلي

يبدأ مساء اليوم.. اتفاق وقف إطلاق نار فلسطيني إسرائيلي

أعلن رئيس الدائرة السياسية في حركة “الجهاد الإسلامي”، محمد الهندي عن قرب الإعلان عن اتفاق هدنة يتضمن التزام مصر بالعمل على الإفراج عن أسيرين فلسطينيين.

كما أعلن مصدر مصري مسؤول أن القاهرة تدعو الى وقف اطلاق النار بشكل شامل و متبادل اعتبارا من الساعة 11:30 بتوقيت فلسطين.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول قوله أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في ذات التوقيت.

ونقلت إذاعة الأقصى عن الهندي قوله إنه “قبل قليل، تم التوصل إلى صيغة الإعلان المصري لاتفاق التهدئة بما يتضمن التزام مصر بالعمل على الإفراج عن الأسيرين السعدي وعواودة”.

وذكرت الإذاعة أنه “قبل إعلان وقف إطلاق نار محتمل، سيجري رئيس الوزراء يائير لابيد تقييما للوضع الساعة 9:45 مساء في الكرياه في تل أبيب، بمشاركة وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس الشاباك ورئيس الموساد ورئيس مجلس الأمن القومي، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء ومسؤولين آخرين”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close