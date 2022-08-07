يبدأ مساء اليوم.. اتفاق وقف إطلاق نار فلسطيني إسرائيلي

كما أعلن مصدر مصري مسؤول أن القاهرة تدعو الى وقف اطلاق النار بشكل شامل و متبادل اعتبارا من الساعة 11:30 بتوقيت فلسطين.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول قوله أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في ذات التوقيت.

ونقلت إذاعة الأقصى عن الهندي قوله إنه “قبل قليل، تم التوصل إلى صيغة الإعلان المصري لاتفاق التهدئة بما يتضمن التزام مصر بالعمل على الإفراج عن الأسيرين السعدي وعواودة”.

وذكرت الإذاعة أنه “قبل إعلان وقف إطلاق نار محتمل، سيجري رئيس الوزراء يائير لابيد تقييما للوضع الساعة 9:45 مساء في الكرياه في تل أبيب، بمشاركة وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس الشاباك ورئيس الموساد ورئيس مجلس الأمن القومي، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء ومسؤولين آخرين”.