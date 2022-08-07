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18 قرية تهدد باغلاق طريق ديالى – كوردستان بسبب الجفاف

هددت قرى ميخاس عند حدود قضاء خانقين مع كلار بإغلاق طريق ستراتيجي يربط ديالى مع كوردستان بسبب الجفاف وانعدام الخدمات.

ونقل أهالي 18 قرية في منطقة (ميخاس) الزراعية ان “الإيرادات المائية من كرميان معدومة ماسبب جفاف قاتل شل القطاع الزراعي وسبب ازمة متفاقمة بماء الشرب الى جانب انعدام الخدمات الأساسية من قبل الحكومة الاتحادية وإدارة خانقين”.

واكدوا ان قسما من القرى نزحت خلال السنوات الماضية بسبب هجمات وتهديدات داعش الإرهابي وعادوا مرة أخرى ليواجهوا أزمات اشد من الإرهاب والتهجير في إشارة إلى الجفاف وانعدام الخدمات الأساسية الى جانب المشاكل المعيشية وطغيان البطالة وفرص العمل.

وأشاروا إلى انهم قطعوا طريق خانقين – كلار لنحو ساعة في وقت سابق اليوم السبت واعيد افتتاحه بتدخل القوات الأمنية التي وعدت الأهالي بنقل مطالبهم الى الجهات المعنية والعمل على تلبيتها.

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