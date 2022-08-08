إدارة كرميان تؤكد العمل على تأمين احتياجات المناطق الزراعية

“الموارد المائية في كرميان تطلق 9 أمتار في الثانية الواحدة من المياه إلى قرى خانقين الزراعية الحدودية مع كوردستان عبر قناة (بالا جو)”

نفت مديرية الموارد المائية في إدارة كرميان التابعة لإقليم كوردستان، الأحد (7 آب 2022)، قطع المياه عن القرى الزراعية في أطراف خانقين، معلنة عن إجراءات عاجلة لتأمين وصول المياه اليها.

وقال مدير المديرية مؤيد أحمد شمس الله، في تصريحات صحفية أن “الموارد المائية في كرميان تطلق 9 أمتار في الثانية الواحدة من المياه إلى قرى خانقين الزراعية الحدودية مع كوردستان عبر قناة (بالا جو)، إلا أن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الحاجة على المياه في مزارع الأسماك إلى جانب الاحتياجات الزراعية سبب قلة بالمياه المتدفقة نحو حدود خانقين”.

وأشار إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل دائرته “تتضمن غلق منافذ استعمال المياه الزائدة وتوجيه المياه نحو قرى حدود خانقين”، مؤكداً أن “المياه ستصل إلى القرى الزراعية في الساعات المقبلة”.

وبين شمس الله، أن دائرته “تعتمد خطة توزيع وتقنين للمياه حسب الإيرادات المتوفرة والاحتياجات الأساسية دون أي تمييز بين المناطق كافة”.

وهددت 18 قرية في منطقة “ميخاس” الزراعية في حدود خانقين – كلار أمس بإغلاق طريق خانقين – كلار الإستراتيجي بسبب الجفاف، متهمة الموارد المائية في إدارة كرميان بقطع المياه عنها.

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