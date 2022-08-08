إيران تطلب ضمانات تقنية في الملف النووي والخلاف مستمر حول المواقع غير المعلنة

أكدت‭ ‬طهران‭ ‬الأحد‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬تنهي‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬قضية‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬آثار‭ ‬لمواد‭ ‬نووية‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬إيرانية‭ ‬غير‭ ‬معلنة‭ ‬‮«‬بالكامل‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬مطلب‭ ‬رئيسي‭ ‬تطرحه‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬جولة‭ ‬من‭ ‬مباحثات‭ ‬إحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭.‬

وبعد‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تعليقها،‭ ‬استؤنفت‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬المباحثات‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬والقوى‭ ‬الكبرى‭ ‬لإحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬لعام‭ ‬2015‭ ‬الذي‭ ‬انسحبت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬2018‭.‬

وعلّقت‭ ‬المباحثات‭ ‬منتصف‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬مع‭ ‬تبقي‭ ‬نقاط‭ ‬تباين‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬وواشنطن،‭ ‬واستؤنفت‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬طرح‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬تنسيق‭ ‬المباحثات،‭ ‬اقتراح‭ ‬تسوية‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬يأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬مختلف‭ ‬الملاحظات‭.‬

وأكد‭ ‬مصدر‭ ‬رسمي‭ ‬إيراني‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬بحثها‭ ‬راهنا،‭ ‬القضية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بتحقيق‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬بشأن‭ ‬العثور‭ ‬سابقا‭ ‬على‭ ‬آثار‭ ‬لمواد‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬لم‭ ‬تصرّح‭ ‬إيران‭ ‬بأنه‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬شهدت‭ ‬أنشطة‭ ‬نووية‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬حسين‭ ‬أمير‭ ‬عبداللهيان‭ ‬‮«‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬حل‭ ‬مسائل‭ ‬الضمانات‭ (‬النووية‭) ‬المتبقية‭ ‬بالكامل‭ ‬عبر‭ ‬اعتماد‭ ‬مسار‭ ‬تقني‭ ‬والنأي‭ ‬بنفسها‭ ‬عن‭ ‬المسائل‭ ‬المنحرفة‭ ‬سياسيا‭ ‬وغير‭ ‬البنّاءة‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬للخارجية‭. ‬وأتى‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬اتصال‭ ‬بين‭ ‬أمير‭ ‬عبداللهيان‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬انطونيو‭ ‬غوتيريش‭.‬

وكرر‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬جدية‭ ‬بشأن‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬قوي‭ ‬ومستدام‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬‮«‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تريد‭ ‬انجاز‭ ‬اتفاق‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬الخارجية‭.‬

وكانت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭ ‬نقلت‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬إيراني‭ ‬إن‭ ‬قضية‭ ‬المواقع‭ ‬غير‭ ‬المعلنة‭ ‬هي‭ ‬‮«‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬سياسي‭ (…) ‬ولا‭ ‬ينبغي‭ ‬استخدامها‭ ‬كذريعة‭ ‬ضد‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬اليوم‭ ‬ذاته،‭ ‬دعت‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬المنضوية‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ (‬فرنسا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وألمانيا‭) ‬إيران‭ ‬الى‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬التقدم‭ ‬بطلبات‭ ‬غير‭ ‬واقعية‭ ‬خارج‭ ‬إطار‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬الشاملة‭ ‬المشتركة‭ (‬اسمه‭ ‬الرسمي‭)‬،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬مسائل‭ ‬الضمانات‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬قالت‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬أواخر‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬إن‭ ‬إيران‭ ‬لم‭ ‬تقدّم‭ ‬توضيحات‭ ‬وافية‭ ‬بشأن‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬آثار‭ ‬لمواد‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواقع‭ ‬لم‭ ‬تصرّح‭ ‬بأنها‭ ‬شهدت‭ ‬أنشطة‭ ‬نووية‭.‬

وتلا‭ ‬التقرير‭ ‬قرار‭ ‬لمجلس‭ ‬محافظي‭ ‬الوكالة‭ ‬تقدمت‭ ‬به‭ ‬دول‭ ‬غربية،‭ ‬ينتقد‭ ‬طهران‭ ‬لعدم‭ ‬تعاونها،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬توترا‭ ‬متزايدا‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬التي‭ ‬أوقفت‭ ‬العمل‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬كاميرات‭ ‬المراقبة‭ ‬العائدة‭ ‬للوكالة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬منشآتها‭ ‬النووية‭.‬

وحذر‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للوكالة‭ ‬رافايل‭ ‬غروسي‭ ‬في‭ ‬حينه‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الخطوة‭ ‬الإيرانية‭ ‬قد‭ ‬توجه‭ ‬ضربة‭ ‬قاصمة‭ ‬لجهود‭ ‬إحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬لعام‭ ‬2015‭.‬

وأتاح‭ ‬الاتفاق‭ ‬المبرم‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬وست‭ ‬قوى‭ ‬كبرى،‭ ‬رفع‭ ‬عقوبات‭ ‬عن‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬خفض‭ ‬أنشطتها‭ ‬النووية‭ ‬وضمان‭ ‬سلمية‭ ‬برنامجها‭. ‬الا‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬انسحبت‭ ‬أحاديا‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬خلال‭ ‬عهد‭ ‬رئيسها‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬معيدة‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬قاسية‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬التي‭ ‬ردت‭ ‬بالتراجع‭ ‬تدريجا‭ ‬عن‭ ‬غالبية‭ ‬التزاماتها‭ ‬بموجبه‭. ‬وبدأت‭ ‬إيران‭ ‬والقوى‭ ‬المنضوية‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬مباحثات‭ ‬لإحيائه‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬2021‭ ‬في‭ ‬فيينا،‭ ‬بمشاركة‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبتسهيل‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭. ‬وأجرت‭ ‬واشنطن‭ ‬وطهران‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬حزيران‭/‬يونيو،‭ ‬مباحثات‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬بتسهيل‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬انتهت‭ ‬دون‭ ‬تحقيق‭ ‬اختراق‭.‬

والأحد،‭ ‬قال‭ ‬المفاوض‭ ‬الروسي‭ ‬ميخائيل‭ ‬أوليانوف‭ ‬إن‭ ‬المباحثات‭ ‬الراهنة‭ ‬‮«‬تمضي‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬للصحافيين‭ ‬إن‭ ‬التفاهم‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬‮«‬قريبا‭ ‬جدا،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬ضمانات‭ ‬لذلك،‭ ‬كما‭ ‬العادة‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬شيء‭ ‬طالما‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬شيء‮»‬‭.‬

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