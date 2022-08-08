ارتفاع صادرات الصين 18%.. أسرع وتيرة منذ يناير الماضي …

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز ارتفاع الصادرات 15%، بعد تحقيقها ارتفاعا قويا بلغ 17.9%، في يونيو/حزيران.

وكان من المتوقع أن ترتفع الواردات 3.7%، بعد ارتفاعها 1%، في الشهر السابق.

وسجلت الصين فائضا تجاريا قياسيا بلغ 101.26 مليار دولار في يوليو/تموز مقابل توقعات بأن تحقق فائضا يبلغ 90 مليار دولار في الاستطلاع وفائض 97.94 مليار دولار في يونيو/حزيران.