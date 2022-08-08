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ارتفاع صادرات الصين 18%.. أسرع وتيرة منذ يناير الماضي …

سجلت فائضا تجاريا قياسيا بلغ 101.26 مليار دولار

بكين – رويترز

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أظهرت بيانات جمركية اليوم الأحد ارتفاع صادرات الصين 18% في يوليو/تموز عن العام السابق في أسرع وتيرة منذ يناير/كانون الثاني 2022 متجاوزة توقعات المحللين، بينما ارتفعت الواردات 2.3%.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز ارتفاع الصادرات 15%، بعد تحقيقها ارتفاعا قويا بلغ 17.9%، في يونيو/حزيران.

وكان من المتوقع أن ترتفع الواردات 3.7%، بعد ارتفاعها 1%، في الشهر السابق.

وسجلت الصين فائضا تجاريا قياسيا بلغ 101.26 مليار دولار في يوليو/تموز مقابل توقعات بأن تحقق فائضا يبلغ 90 مليار دولار في الاستطلاع وفائض 97.94 مليار دولار في يونيو/حزيران.

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