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الأنواء الجوية: ثلاث محافظات عراقية تتجاوز نصف درجة الغليان

الأنواء الجوية: ثلاث محافظات عراقية تتجاوز نصف درجة الغليان

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، توقعاتها حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما اشارت إلى انخفاض درجات الحرارة بدءاً من الغد.

وذكرت الهيئة في بيان أن “طقس يوم غد الثلاثاء، سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية و ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية”.

وأضافت الهيئة، أن “محافظات ميسان والناصرية والبصرة ستسجل 51 درجة حرارة، فيما تسجل بغداد وديالى وكربلاء المقدسة درجة حرارة 46، اما اربيل والسليمانية سيسجلنان 40 درجة، النجف والقادسية سيسجلان 48 درجة مئوية؟، اما واسط والمثنى ستكون درجة حرارتهما 49 درجة مئوية”.

واشارت الى، أن “طقس يوم الأربعاء، سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، في حين سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً حاراً ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق”.

ولفتت الى، أن “طقس يوم الخميس، سيكون صحواً في عموم مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية فيما ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية”.

ولفت، الى أن “طقس يوم الجمعة المقبل، سيكون صحواً في عموم مناطق البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى وسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية فيما ستنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية”.

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