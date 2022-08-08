الاتحاد العام للصحفيين العرب يدين بكل قوة الهجوم الإسرائيلي الغاشم علي قطاع غزة  

يدين الاتحاد العام للصحفيين العرب العدوان الإسرائيلي الغاشم علي قطاع غزة الذي نتج عنه استشهاد 24 شهيدا فلسطينيا بينهم 6 أطفال بالإضافة الى إصابة 203 مواطنا فلسطينيا.

وقد ادانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية العمليات العسكرية الإسرائيلية داعية المجتمع الدولي خاصة مجلس الامن ومنظمات حقوق الانسان الى التحرك الفوري والفاعل لأنهاء هذه المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .

كما ادانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة العدوان العسكري الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة مما ادي الى سقوط الشهداء والجرحى الفلسطينيين ، والذي يعتبر استمرارا لجرائم إسرائيل وانتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وحملت المنظمة إسرائيل المسئولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الخطير داعية المجتمع الدولي الي تحمل مسئولياته في وقف هذا العدوان الإسرائيلي الظالم وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني .

كما ادان البرلمان العربي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حيث انه يشمل تحديا صارخا للقانون الدولي وتجاوزا لمبادئ حقوق الانسان .

ويدعو الاتحاد العام للصحفيين العرب كافة منظمات الاعلام الدولية ومنظمات حقوق الانسان الى ادانة هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .

الامين العام رئيس الاتحاد

خالد ميري مؤيد اللامي

تحريرا فى 7/8/2022

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