الخالدي : حل البرلمان مرهون باتفاق الكتل السياسية داخل البرلمان

اكد رئيس كتلة بياق الخير محمد الخالدي , الاثنين , ان قضية حل مجلس النواب مرهونة باتفاق الكتل السياسية داخل البرلمان وفق الأطر القانونية والدستورية , مبينا ان الاتفاق يجب ان يسبقة حوار تشترك فيه جميع القوى السياسية وفق اجماع وطني شامل .

وقال الخالدي في تصريح , ان ” الحالة المعقدة التي تمر بها العملية السياسية تؤكد ان الحل الأخير هو القبول بحل البرلمان واجراء انتخابات جديدة ” , مشيرا الى ان ” أي قرار لحل البرلمان يجب ان يكون وفق اطر دستورية صحيحة “.

وأضاف ان ” حل البرلمان لابد وان يكون عبر اتفاق للكتل السياسية داخل قبة البرلمان وفق الأطر الدستورية وبالتالي فان اتفاق الكتل السياسية يجب ان يسبقه حوار موسع لكل الأطراف السياسية”.

وأشار الخالدي الى أن “الاتفاق يجب ان يشكل حكومة جديدة ومؤقته بهدف تنظيم الانتخابات لكون الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال غير منتخبة من مجلس النواب الحالي ” .

دعا ائتلاف الوطنية دعا في وقت سابق من اليوم، الى اجراء حوار وطني شامل قبل الاتغاق حل مجلس النواب , مشيرا الى ان قضية حل البرلمان اصبحت حالة ملحة ولكن لابد من وضع محددات جديدة للعملية السياسية. انتهى / 25م

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