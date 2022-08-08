الصدر يعطي حراك تشرين ضمانات للانضمام الى اعتصام الخضراء

بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬من‭ ‬‮«‬حراك‭ ‬تشرين‮»‬،‭ ‬يوم‭ ‬امس،‭ ‬أن‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬أجرى‭ ‬اتصالاً‭ ‬هاتفياً‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬ناشطي‭ ‬الحراك‭ ‬لضمهم‭ ‬إلى‭ ‬اعتصام‭ ‬أنصار‭ ‬التيار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الناشطين‭ ‬بدورهم‭ ‬تواصلوا‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬السباعية‭ ‬الصدرية‭ ‬للتباحث‭ ‬بالأمر‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬الأطراف‭ ‬تتكتم‭ ‬على‭ ‬التفاصيل‭. ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلته‭ ‬وكالة‭ ‬شفق‭ ‬نيوز‭ ‬المحلية‭ ‬عن‭ ‬المصدر‭ ‬الذي‭ ‬اكد،‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الصدر‭ ‬قال‭ ‬خلال‭ ‬المكالمة‭ ‬الهاتفية‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬لسبع‭ ‬دقائق،‭ ‬ان‭ ‬أبواب‭ ‬الحنانة‭ (‬مقر‭ ‬إقامته‭ ‬في‭ ‬النجف‭) ‬مفتوحة‭ ‬أمام‭ ‬الناشطين‭ ‬في‭ ‬اي‭ ‬وقت‭ ‬للحوار‭ ‬والنقاش‭ ‬وسبل‭ ‬محاسبة‭ ‬الفاسدين‭ ‬والقتلة‭ ‬وان‭ ‬كانوا‭ ‬من‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬اكد‭ ‬النائب‭ ‬عن‭ ‬حراك‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬برلمان‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬كاوه‭ ‬عبد‭ ‬القادر،‭ ‬الأحد،‭ ‬أن‭ ‬حل‭ ‬البرلمان‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬لإنهاء‭ ‬الأزمة‭ ‬السياسية‭.‬

‭ ‬فيما‭ ‬سيطر‭ ‬المحتجون‭ ‬على‭ ‬دائرة‭ ‬كهرباء‭ ‬كربلاء‭ ‬،‭ ‬وقطع‭ ‬اخرون‭ ‬طريق‭ ‬البصرة‭ . ‬وأكد‭ ‬الصدر‭ ‬خلال‭ ‬المكالمة،‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر،‭ ‬على‭ ‬‮«‬محاسبة‭ ‬الفاسدين‭ ‬في‭ ‬الحكومات‭ ‬السابقة‭ ‬وقتلة‭ ‬المتظاهرين‭ ‬وتسليمهم‭ ‬للقضاء‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬المكالمة‭ ‬مع‭ ‬الصدر،‭ ‬حدث‭ ‬اتصال‭ ‬بين‭ ‬الناشطين‭ ‬واللجنة‭ ‬السباعية‭ ‬التي‭ ‬شكلها‭ ‬الصدر‭ ‬أيضا‭ ‬عبر‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬اي‭ ‬لقاء‭ ‬على‭ ‬ارض‭ ‬الواقع‭ ‬جمع‭ ‬الناشطين‭ ‬واللجنة‭ ‬المذكورة‮»‬‭.‬

وختم‭ ‬المصدر‭ ‬بالقول،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الدعوة‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬الناشطين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الصدر‭ ‬حالياً‭ ‬قيد‭ ‬النقاش‭ ‬ولم‭ ‬نحدد‭ ‬وجهة‭ ‬النظر‭ ‬بقبول‭ ‬الدعوة‭ ‬او‭ ‬رفضها‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬أكد‭ ‬مصدر‭ ‬من‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬،‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬تنسيقاَ‭ ‬مسبقاَ‭ ‬بين‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬للاعتصام‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يمثلون‭ ‬الحراك‭ ‬الشعبي‭ ‬لتظاهرات‭ ‬تشرين‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬المصدر‭ ‬الصدري‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬مطالب‭ ‬ممثلي‭ ‬تظاهرات‭ ‬تشرين‭ ‬مشروعة‭ ‬وانها‭ ‬لا‭ ‬تختلف‭ ‬عن‭ ‬مطالب‭ ‬المعتصمين،‭ ‬الكل‭ ‬يريد‭ ‬محاسبة‭ ‬الفاسدين‭ ‬وقتلة‭ ‬المتظاهرين‭ ‬والشعب‭ ‬العراقي‭ ‬وإنهاء‭ ‬حكومة‭ ‬المحاصصة‭ ‬عبر‭ ‬إجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬المبكرة‭ ‬وتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬أغلبية‭ ‬وطنية‭ ‬تخدم‭ ‬الشعب‭ ‬العراقي‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬ناشطي‭ ‬‮«‬حراك‭ ‬تشرين‮»‬‭ ‬قد‭ ‬طالبوا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر،‭ ‬بتقديم‭ ‬ضمانات‭ ‬لهم‭ ‬بعد‭ ‬التخلي‭ ‬عنهم‭ ‬شريطة‭ ‬انضمامهم‭ ‬لاعتصام‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭.‬

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط