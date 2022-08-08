الصين تختتم أوسع مناورات عسكرية تجريها في محيط تايوان

الاثنين ٠٨ ٢٠٢٢
بكين – الوكالات: اختتمت الصين أمس أوسع مناورات عسكرية تنفّذها في محيط تايوان، وذلك ردّا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة، ما زاد من حدة التوتر في العلاقات الأمريكية الصينية التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.
وأثارت بيلوسي التي تتبوأ ثالث أعلى منصب في الإدارة الأمريكية سخط الصين بزيارتها تايوان. وكانت أرفع مسؤول أمريكي يزور الجزيرة منذ 25 عاما.
وردّت بكين على هذه الخطوة بتعليق سلسلة من المباحثات والشراكات الثنائية، ولا سيما في مجال التغير المناخي والدفاع.
كما أطلق الجيش الصيني أوسع مناورات عسكرية في تاريخه، حاشدا لها طائرات وسفنا حربية وصواريخ باليستية في سياق ما اعتبره محللون محاكاة لحصار تايوان واجتياحها.
وكشفت القيادة الشرقية للجيش الصيني التي تشرف على هذه العمليات أنها أجرت أمس «تدريبات مشتركة في البحر وفي المجال الجوي في محيط تايوان، وفق ما كان مقرّرا».
وأكّدت أن الغرض من هذه المناورات هو «اختبار القوة النارية في الميدان والضربات الجوية الطويلة المدى».
وتنوي بكين اجراء مناورات جديدة بـ«الذخيرة الحيّة» حتى الخامس عشر من أغسطس في البحر الأصفر الذي يفصل بين الصين وشبه الجزيرة الكورية.
وأكدت وزارة الدفاع التايوانية أن الصين نشرت «طائرات وسفنا وطائرات مسيرة» حول المضيق «لمحاكاة هجمات على جزيرة تايوان الرئيسية».
وأحصت الوزارة 66 طائرة و14 سفينة تنشط في المضيق الذي يفصل بين الصين وتايوان.
وتجاوز 22 منها الخطّ الأوسط الذي يقسم المضيق.
وهذا الخطّ الأوسط الذي رسمته الولايات المتحدة إبّان الحرب الباردة في وسط مضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن برّ الصين الرئيسي لم يحظ يوما باعتراف من بكين.
كما أرسلت الصين طائرة مسيرة فوق جزيرة كينمين التايوانية، الواقعة على بعد نحو عشرة كيلومترات من مدينة شيامن الصينية، ما أجبر الجيش التايواني على إطلاق قنابل مضيئة، بحسب السلطات المحلية.
وكشفت وزارة النقل التايوانية أنه بحلول ظهر أمس عاد الوضع إلى طبيعته في ست من «مناطق الخطر» السبع التي طلبت الصين من شركات الطيران تفاديها، في مؤشّر على أن التمارين شارفت على نهايتها.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن «حركة الملاحة الجوية والبحرية يمكنها أن تعود تدريجا».
في الجانب الصيني، لم ترد وزارة الدفاع على طلبات لتأكيد نهاية المناورات.
وفي دليل على مدى اقترابه من السواحل التايوانية، نشر الجيش الصيني يوم السبت صورة التقطتها إحدى سفنه العسكرية، على ما يقول، تظهر مبنى للبحرية التايوانية على بعد بضع مئات الأمتار فقط.
وقد تكون هذه أقرب صورة اتّخذتها قوات الصين القارية من السواحل التايوانية.
كما نشر الجيش الصيني شريط فيديو لأحد طيّاريه يظهر من داخل قمرة القيادة في الطائرة سواحل تايوان وجبالها.
وبحسب التلفزيون الصيني الرسمي «سي سي تي في» حلّقت صواريخ فوق تايوان هذا الأسبوع خلال المناورات في محيط الجزيرة، في سابقة من نوعها إن ثبتت صحة هذه المعلومة.
ونقلت «سي سي تي في» عن مقال لا يحمل توقيع معدّه إنه سيكون في وسع الصين بعد هذه المناورات تنظيم تدريبات «دورية» شرق الخطّ الأوسط.
ورأى خبراء في تصريحات لوكالة فرانس برس أن هذه التمارين تشكل إنذارا مفاده أن الجيش الصيني بات على ما يبدو قادرا على محاصرة الجزيرة بالكامل مع قطع السبيل أمام وصول مساعدة أمريكية.