الصين تختتم أوسع مناورات عسكرية تجريها في محيط تايوان

بكين‭ ‬–‭ ‬الوكالات‭: ‬اختتمت‭ ‬الصين‭ ‬أمس‭ ‬أوسع‭ ‬مناورات‭ ‬عسكرية‭ ‬تنفّذها‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬تايوان،‭ ‬وذلك‭ ‬ردّا‭ ‬على‭ ‬زيارة‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الأمريكي‭ ‬نانسي‭ ‬بيلوسي‭ ‬للجزيرة،‭ ‬ما‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬حدة‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصينية‭ ‬التي‭ ‬تراجعت‭ ‬إلى‭ ‬أدنى‭ ‬مستوياتها‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭. ‬

وأثارت‭ ‬بيلوسي‭ ‬التي‭ ‬تتبوأ‭ ‬ثالث‭ ‬أعلى‭ ‬منصب‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬سخط‭ ‬الصين‭ ‬بزيارتها‭ ‬تايوان‭. ‬وكانت‭ ‬أرفع‭ ‬مسؤول‭ ‬أمريكي‭ ‬يزور‭ ‬الجزيرة‭ ‬منذ‭ ‬25‭ ‬عاما‭. ‬

وردّت‭ ‬بكين‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬بتعليق‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المباحثات‭ ‬والشراكات‭ ‬الثنائية،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬والدفاع‭. ‬

كما‭ ‬أطلق‭ ‬الجيش‭ ‬الصيني‭ ‬أوسع‭ ‬مناورات‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬حاشدا‭ ‬لها‭ ‬طائرات‭ ‬وسفنا‭ ‬حربية‭ ‬وصواريخ‭ ‬باليستية‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬ما‭ ‬اعتبره‭ ‬محللون‭ ‬محاكاة‭ ‬لحصار‭ ‬تايوان‭ ‬واجتياحها‭. ‬

وكشفت‭ ‬القيادة‭ ‬الشرقية‭ ‬للجيش‭ ‬الصيني‭ ‬التي‭ ‬تشرف‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬العمليات‭ ‬أنها‭ ‬أجرت‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬تدريبات‭ ‬مشتركة‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬وفي‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬تايوان،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬مقرّرا‮»‬‭. ‬

وأكّدت‭ ‬أن‭ ‬الغرض‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المناورات‭ ‬هو‭ ‬‮«‬اختبار‭ ‬القوة‭ ‬النارية‭ ‬في‭ ‬الميدان‭ ‬والضربات‭ ‬الجوية‭ ‬الطويلة‭ ‬المدى‮»‬‭. ‬

وتنوي‭ ‬بكين‭ ‬اجراء‭ ‬مناورات‭ ‬جديدة‭ ‬بـ«الذخيرة‭ ‬الحيّة‮»‬‭ ‬حتى‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬أغسطس‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأصفر‭ ‬الذي‭ ‬يفصل‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬وشبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬الكورية‭. ‬

وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬التايوانية‭ ‬أن‭ ‬الصين‭ ‬نشرت‭ ‬‮«‬طائرات‭ ‬وسفنا‭ ‬وطائرات‭ ‬مسيرة‮»‬‭ ‬حول‭ ‬المضيق‭ ‬‮«‬لمحاكاة‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬جزيرة‭ ‬تايوان‭ ‬الرئيسية‮»‬‭. ‬

وأحصت‭ ‬الوزارة‭ ‬66‭ ‬طائرة‭ ‬و14‭ ‬سفينة‭ ‬تنشط‭ ‬في‭ ‬المضيق‭ ‬الذي‭ ‬يفصل‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬وتايوان‭. ‬

وتجاوز‭ ‬22‭ ‬منها‭ ‬الخطّ‭ ‬الأوسط‭ ‬الذي‭ ‬يقسم‭ ‬المضيق‭. ‬

وهذا‭ ‬الخطّ‭ ‬الأوسط‭ ‬الذي‭ ‬رسمته‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إبّان‭ ‬الحرب‭ ‬الباردة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬مضيق‭ ‬تايوان‭ ‬الذي‭ ‬يفصل‭ ‬الجزيرة‭ ‬عن‭ ‬برّ‭ ‬الصين‭ ‬الرئيسي‭ ‬لم‭ ‬يحظ‭ ‬يوما‭ ‬باعتراف‭ ‬من‭ ‬بكين‭. ‬

كما‭ ‬أرسلت‭ ‬الصين‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬فوق‭ ‬جزيرة‭ ‬كينمين‭ ‬التايوانية،‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬عشرة‭ ‬كيلومترات‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬شيامن‭ ‬الصينية،‭ ‬ما‭ ‬أجبر‭ ‬الجيش‭ ‬التايواني‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬قنابل‭ ‬مضيئة،‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭. ‬

وكشفت‭ ‬وزارة‭ ‬النقل‭ ‬التايوانية‭ ‬أنه‭ ‬بحلول‭ ‬ظهر‭ ‬أمس‭ ‬عاد‭ ‬الوضع‭ ‬إلى‭ ‬طبيعته‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬من‭ ‬‮«‬مناطق‭ ‬الخطر‮»‬‭ ‬السبع‭ ‬التي‭ ‬طلبت‭ ‬الصين‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬تفاديها،‭ ‬في‭ ‬مؤشّر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬التمارين‭ ‬شارفت‭ ‬على‭ ‬نهايتها‭. ‬

وأوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حركة‭ ‬الملاحة‭ ‬الجوية‭ ‬والبحرية‭ ‬يمكنها‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬تدريجا‮»‬‭. ‬

في‭ ‬الجانب‭ ‬الصيني،‭ ‬لم‭ ‬ترد‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬على‭ ‬طلبات‭ ‬لتأكيد‭ ‬نهاية‭ ‬المناورات‭. ‬

وفي‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬اقترابه‭ ‬من‭ ‬السواحل‭ ‬التايوانية،‭ ‬نشر‭ ‬الجيش‭ ‬الصيني‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬صورة‭ ‬التقطتها‭ ‬إحدى‭ ‬سفنه‭ ‬العسكرية،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يقول،‭ ‬تظهر‭ ‬مبنى‭ ‬للبحرية‭ ‬التايوانية‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬بضع‭ ‬مئات‭ ‬الأمتار‭ ‬فقط‭. ‬

وقد‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬أقرب‭ ‬صورة‭ ‬اتّخذتها‭ ‬قوات‭ ‬الصين‭ ‬القارية‭ ‬من‭ ‬السواحل‭ ‬التايوانية‭. ‬

كما‭ ‬نشر‭ ‬الجيش‭ ‬الصيني‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭ ‬لأحد‭ ‬طيّاريه‭ ‬يظهر‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬قمرة‭ ‬القيادة‭ ‬في‭ ‬الطائرة‭ ‬سواحل‭ ‬تايوان‭ ‬وجبالها‭. ‬

وبحسب‭ ‬التلفزيون‭ ‬الصيني‭ ‬الرسمي‭ ‬‮«‬سي‭ ‬سي‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭ ‬حلّقت‭ ‬صواريخ‭ ‬فوق‭ ‬تايوان‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬خلال‭ ‬المناورات‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬الجزيرة،‭ ‬في‭ ‬سابقة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬إن‭ ‬ثبتت‭ ‬صحة‭ ‬هذه‭ ‬المعلومة‭. ‬

ونقلت‭ ‬‮«‬سي‭ ‬سي‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭ ‬عن‭ ‬مقال‭ ‬لا‭ ‬يحمل‭ ‬توقيع‭ ‬معدّه‭ ‬إنه‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬وسع‭ ‬الصين‭ ‬بعد‭ ‬هذه‭ ‬المناورات‭ ‬تنظيم‭ ‬تدريبات‭ ‬‮«‬دورية‮»‬‭ ‬شرق‭ ‬الخطّ‭ ‬الأوسط‭. ‬

ورأى‭ ‬خبراء‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التمارين‭ ‬تشكل‭ ‬إنذارا‭ ‬مفاده‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الصيني‭ ‬بات‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬محاصرة‭ ‬الجزيرة‭ ‬بالكامل‭ ‬مع‭ ‬قطع‭ ‬السبيل‭ ‬أمام‭ ‬وصول‭ ‬مساعدة‭ ‬أمريكية‭. ‬