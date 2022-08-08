الكاظمي والحلبوسي يبحثان تطورات المشهد السياسي في العراق

مجمل الأوضاع السياسية في البلاد

عرض رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، رؤى مشتركة تهدف إلى تعزيز مسار الدستور والقانون، وتضع مصلحة المواطن أولاً.

واستقبل الحلبوسي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد (7 آب 2022)، للتباحث في مجمل الأوضاع السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد.

وجرى، خلال اللقاء، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحلبوسي، أنه تم “تبادل وجهات النظر وبحث آخر تطوّرات الأوضاع السياسية والنيابية، وسبل تعزيز التفاهمات على مستوى القوى السياسية الوطنية في إطار المبادرة التي تقدَّم بها الكاظمي للخروج من الأزمة الراهنة، ووضع الحلول لها من أجل مصالح الشعب العراقي”.

وعرض الطرفان، خلال اللقاء “رؤى مشتركة تهدف إلى تعزيز مسار الدستور والقانون، وتضع مصلحة المواطن أولاً، وتأخذ بالحسبان أن تكون نتائجها المعبّر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي وتطلعاته في استدامة الأمن والاستقرار”.

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