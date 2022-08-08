الوطنية: حل البرلمان أصبحت حالة ملحة ويجب ان يسبق بهذا الاجراء

دعا ائتلاف الوطنية , الاثنين , الى اجراء حوار وطني شامل قبل الاتغاق حل مجلس النواب , مشيرا الى ان قضية حل البرلمان اصبحت حالة ملحة ولكن لابد من وضع محددات جديدة للعملية السياسية .

وقال القيادي في الائتلاف عدنان الدنبوس في تصريح , ان “الازمة التي تمر بها البلاد لم تكن مفاجئة بل متوقعة نتيجة التفسيرات القانونية للمحكمة الاتحادية السابقة والحالية التي وضعت القوى السياسية في حالة خلاف دائم”.

وأضاف الدنوبس، أن “برلمانات شعوب العالم يكون الفائز باعلى المقاعد هو من يتصدى للمسؤولية التنفيذية والخاسر يتصدى لمسؤولية المعارضة , الا في العراق فالكل بالسلطة والكل بالمعارضة ” .

وأوضح، أن “قضية الازمة السياسية لن تحل الا بحل البرلمان لكنه يجب ان يسبق بحوار وطني شامل قبل الإعلان حيث يتم الاتفاق على استمرار البرلمان لمدة محددة لغرض اقرار قانون انتخابات جديد وتسمية مفوضية جديدة للانتخابات واختيار احد الخيارين المطروخة بشان الحكومة الأول تشكيل حكومة جديدة او إبقاء الكاظمي مع تغيير كامل كابينته الوزارية ومنحها الشرعية لمدة محدد وملزمة ببرنامج محدد”.

وأشار الدنبوس الى أن “إقرار شكل قانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات وشكل الحكومة يتم الاتفاق عليه مسبقا من خلال الحوار الوطني الشامل ” . انتهى / 25م

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