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بايدن ينهي عزله بعد سلبية اختباره الطبي الثاني لفيروس كورونا

أنهى الرئيس الأمريكي جو بايدن العزل الذي خضع له إثر إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد أن أظهرت اختباراته الطبية نتائج سلبية للمرض للمرة الثانية.

وأوضح طبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور أن الاختبار الذي أجراه الرئيس الأمريكي اليوم الأحد أسفر عن نتيجة سلبية لليوم الثاني على التوالي، مضيفًا “أن بايدن سيعود بأمان إلى المشاركات العامة والسفر الرئاسي”.

وكانت الاختبارات أثبتت إصابة بايدن (79 عاما) بالفيروس لعدة أيام فيما وصفه الطبيب كيفن أوكونور بأنه “تكرار للإصابة” شوهد في نسبة صغيرة من الأشخاص الذين يتناولون عقار باكسلوفيد المضاد للفيروسات.

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