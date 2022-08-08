بلينكن يصل إلى جوهانسبرغ في جولة إفريقية تستهدف النفوذ الروسي

جوهانسبرغ‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬افريقيا‭ ‬وصول‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬انتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬البلد‭ ‬قبل‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬جمهورية‭ ‬الكونغو‭ ‬الديموقراطية‭ ‬ثم‭ ‬رواندا،‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬هدفها‭ ‬التصدي‭ ‬للنفوذ‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وتأتي‭ ‬الزيارة‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة‭ ‬من‭ ‬الجولة‭ ‬الإفريقية‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭. ‬واتخذت‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬موقفاً‭ ‬محايداً‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬فبراير‭ ‬رافضة‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬التنديد‭ ‬الغربي‭ ‬بموسكو‭. ‬ويلتقي‭ ‬بلينكن‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬ناليدي‭ ‬باندور‭ ‬لإصدار‭ ‬عدّة‭ ‬إعلانات‭ ‬تتعلّق‭ ‬بالاستراتيجية‭ ‬الإفريقية‭ ‬الجديدة‭ ‬للحكومة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬بريتوريا‭ ‬في‭ ‬بيان‭. ‬وتتناول‭ ‬المحادثات‭ ‬‮«‬التطورات‭ ‬الأخيرة‭ ‬والحالية‭ ‬في‭ ‬خصوص‭ ‬الوضع‭ ‬الجيوسياسي‭ ‬العالمي‮»‬،‭ ‬حسب‭ ‬البيان‭.‬

ورأى‭ ‬فونتيه‭ ‬أكوم،‭ ‬رئيس‭ ‬معهد‭ ‬الدراسات‭ ‬الأمنية،‭ ‬ومقرّه‭ ‬بريتوريا،‭ ‬أنّ‭ ‬زيارة‭ ‬بلينكين‭ ‬ستساعد‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬فهم‭ ‬موقف‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا،‭ ‬لكنّها‭ ‬تهدف‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تقريب‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬إلى‭ ‬المعسكر‭ ‬الغربي‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬زيادة‭ ‬التزاماتها‭ ‬الدبلوماسية‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬الإفريقية‭ ‬الجديدة‭. ‬وتنتمي‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬بريكس‮»‬‭ ‬للاقتصادات‭ ‬الناشئة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬البرازيل‭ ‬وروسيا‭ ‬والهند‭ ‬والصين‭. ‬وفي‭ ‬يونيو،‭ ‬حثّ‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬دول‭ ‬‮«‬بريكس‮»‬‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬‮«‬الأفعال‭ ‬الأنانية‮»‬‭ ‬للدول‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬فرضت‭ ‬عقوبات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬على‭ ‬موسكو‭ ‬لشنها‭ ‬حربا‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وأوضحت‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬نهاية‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬بلينكن‭ ‬سيحاول‭ ‬أن‭ ‬يثبت‭ ‬‮«‬للدول‭ ‬الإفريقية‭ ‬أن‭ ‬لديها‭ ‬دورا‭ ‬جيوسياسيا‭ ‬أساسيا‭ ‬وأنها‭ ‬حليفة‭ ‬مهمّة‭ ‬جداً‭ ‬في‭ ‬المسائل‭ ‬الأكثر‭ ‬إلحاحا‭ ‬في‭ ‬عصرنا،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬نظام‭ ‬دولي‭ ‬منفتح‭ ‬ومستقر‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬مفاعيل‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬وانعدام‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬والجوائح‭ ‬العالمية‮»‬‭. ‬يزور‭ ‬بلينكن‭ ‬بعد‭ ‬جوهانسبورغ،‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬الكونغو‭ ‬الديموقراطية‭ ‬ثم‭ ‬رواندا‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬عودة‭ ‬للتوتر‭ ‬مع‭ ‬جارتها‭ ‬التي‭ ‬تتهمها‭ ‬بدعم‭ ‬متمردين‭ ‬‮«‬حركة‭ ‬23‭ ‬مارس‮»‬‭ (‬إم23‭) ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تنفيه‭ ‬كيغالي‭. ‬وهذه‭ ‬ثاني‭ ‬جولة‭ ‬لوزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬جنوب‭ ‬الصحراء‭ ‬منذ‭ ‬تولي‭ ‬مهامه،‭ ‬بعدما‭ ‬زار‭ ‬كينيا‭ ‬ونيجيريا‭ ‬والسنغال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬وكانت‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬تتركّز‭ ‬قبل‭ ‬الهجوم‭ ‬الروسي‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬مع‭ ‬الصين‭ ‬التي‭ ‬وظفت‭ ‬استثمارات‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الافريقية‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬ترفق‭ ‬استثماراتها‭ ‬بمطالب‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الديمقراطية‭ ‬وحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬كما‭ ‬تفعل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬