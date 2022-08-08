تايوان.. العثور على مسؤول عن برنامج للصواريخ ميتاً داخل فندق

أعلنت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في تايوان، صباح السبت، أنه تم العثور على نائب رئيس وحدة البحث والتطوير بوزارة الدفاع التايوانية، أويانغ لي-هسينغ، ميتاً صباح يوم السبت في غرفة فندق، وقالت الوكالة، إن السلطات تبحث في سبب الوفاة.

وقد توفي المسؤول تايواني الكبير، والذي يتولى الإشراف على برنامج إنتاج صواريخ، إثر نوبة قلبية في فندق، السبت، حسب المعهد الذي كان يعمل فيه، في حين تجري الصين أكبر مناورات عسكرية في تاريخها حول الجزيرة.

وكان أويانغ لي-هسينغ (57 عاماً) نائب رئيس معهد تشونغ شان الوطني للعلوم والتكنولوجيا، وهو هيئة عسكرية، حيث ذكرت وكالة الأنباء التايوانية، أنه سافر إلى جنوب البلاد في رحلة عمل.

وأكد المعهد في بيان له، أنه عثر على المسؤول السبت غائباً عن الوعي في فندق في هنغتشون بمقاطعة بينغتونغ، وأضاف أن “فحص الطب الشرعي ذكر أن سبب الوفاة، احتشاء في عضلة القلب وذبحة صدرية”.

وقالت الوكالة التايوانية، إن أويانغ كان مسؤولاً عن الإشراف على “إنتاج أنواع عدة من الصواريخ”، وتولى منصبه هذا في وقت سابق من العام الجاري”.

وتحاول الحكومة التايوانية تكثيف إنتاجها من الصواريخ في مواجهة تهديد غزو من جانب بكين، التي تَعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها.

ومن جانبها، قامت الصين بمناورات عسكرية مكثفة حول تايوان منذ، الخميس، وذلك رداً على زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، للجزيرة في وقت سابق من الأسبوع.

تحرير: عاصم عبد العزيز

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