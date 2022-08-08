تقارير تتهم حركة حماس بتسهيل اغتيالات قيادات الجهاد الاسلامى مقابل امتيازات امريكية واسرائيلية

منظمة تتوقع انخراط حركة حماس بصفقة القرن مقابل تسهيلات اسرائيلية لقطاع غزة

منظمة تكشف انخراط حماس بمعادلات امريكية واقليمية واسرائيلية بشان غزة مقابل تسهيلات لقطاع غزة

بيان صحفى

قالت منظمة العدل والتنمية للدراسات ان حركة حماس الفلسطينية لم تطلق اية صواريخ ولم تنخرط بالرد على العدوان الاسرائيلى الاخير على قطاع غزة والذى استهدف تصفية واغتيال قيادات الجهاد الاسلامى

واشار المتحدث الرسمى للمنظمة والباحث السياسى زيدان القنائى ان عدم دخول حماس على خط المواجهة مع اسرائيل بعد تصفية قيادات الجهاد الاسلامى يشير الى امكانية انخراط الحركة بصفقة القرن مقابل تسهيلات من جانب اسرائيل مثل الوقود والكهرباء لاهالى قطاع غزة

واكد ان تصفية واغتيال قيادات الجهاد الاسلامى وعدم انخراط حماس بالحرب التى تستهدف غزة يعنى ان حماس وافقت على صفقة القرن وانخرطت بمعادلات امريكية اقليمية اسرائيلية بشان غزة مقابل تسهيلات لقطاع غزة

واشارت المنظمة ان حركة حماس قد تكون سهلت اغتيال وتصفية قيادات حركة الجهاد الاسلامىداخل قطاع غزة مقابل تسهيلات وامتيازات امريكية واسرائيلية خاصة وان حماس لم تطلق صاروخ واحد على اسرائيل واسرائيل لم تستهدف موقع واحد لحركة حماس او قيادات حماس

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