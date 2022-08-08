حركة الجهاد تعلن التوصل إلى اتفاق هدنة مع إسرائيل بوساطة مصرية

غزة‭ ‬–‭ (‬الوكالات‭): ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬أنه‭ ‬شنّ‭ ‬ضربات‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬للجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بعيد‭ ‬سريان‭ ‬هدنة‭ ‬دخلت‭ ‬حيّز‭ ‬التنفيذ‭ ‬الساعة‭ ‬20‭:‬30‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أصدره‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬20‭:‬33‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭: ‬‮«‬ردا‭ ‬على‭ ‬صواريخ‭ ‬أطلقت‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬يشن‭ ‬الجيش‭ ‬حاليا‭ ‬ضربات‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬التابعة‭ ‬لحركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬الإرهابية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬إن‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭ ‬تدوي‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬سريان‭ ‬الهدنة‭.‬

وكانت‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬أعلنت‭ ‬موافقتها‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬هدنة‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬عبر‭ ‬وساطة‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية،‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬جولة‭ ‬‮«‬العنف‮»‬‭ ‬الدموية‭ ‬التي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬41‭ ‬فلسطينيا‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الدائرة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬محمد‭ ‬الهندي‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬قبل‭ ‬قليل‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬صيغة‭ ‬الإعلان‭ ‬المصري‭ ‬لاتفاق‭ ‬التهدئة‭ ‬بما‭ ‬يتضمن‭ ‬التزام‭ ‬مصر‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬الأسيرين‭ (‬باسم‭) ‬السعدي‭ ‬و‭(‬خليل‭) ‬عواودة‮»‬‭. ‬وقبيل‭ ‬ذلك‭ ‬قالت‭ ‬مصادر‭ ‬العربية‭ ‬إن‭ ‬توقيت‭ ‬الهدنة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬والجهاد‭ ‬تأجل‭ ‬إلى‭ ‬أجل‭ ‬غير‭ ‬مسمى،‭ ‬وأكدت‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬حديث‭ ‬عن‭ ‬تهدئة‭ ‬والقتال‭ ‬مستمر،‭ ‬فيما‭ ‬ذكر‭ ‬إعلام‭ ‬إسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬غير‭ ‬مستعدة‭ ‬لأي‭ ‬مطلب‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬الجهاد‭. ‬وأفاد‭ ‬مراسل‭ ‬العربية‭ ‬بإغلاق‭ ‬مطار‭ ‬بن‭ ‬جوريون‭ ‬مؤقتا‭ ‬بعد‭ ‬استهدافه‭ ‬بصواريخ‭ ‬من‭ ‬غزة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬حركة‭ ‬الطيران،‭ ‬بينما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬استشهاد‭ ‬خمسة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬في‭ ‬ضربات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬رغم‭ ‬التقارير‭ ‬عن‭ ‬موافقة‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬هدنة‭ ‬اقترحتها‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬موجة‭ ‬العنف‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭.‬

وبدأت‭ ‬اسرائيل‭ ‬عدوانها‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬فيما‭ ‬زعمت‭ ‬أنه‭ ‬استباق‭ ‬لهجوم‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الاسلامي‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬اعتقال‭ ‬القيادي‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬الحركة‭ ‬الشيخ‭ ‬بسام‭ ‬السعدي‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬وأشارت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬41‭ ‬شخصاً‭ ‬استشهدوا،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬15‭ ‬طفلا،‭ ‬كما‭ ‬أصيب‭ ‬265‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يومين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاضع‭ ‬للحصار‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬وقصفت‭ ‬المقاتلات‭ ‬الحربية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬منازل‭ ‬سكنية‭ ‬بينها‭ ‬اثنان‭ ‬غربي‭ ‬غزة‭ ‬وآخر‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬جنوبي‭ ‬القطاع‭. ‬وأكد‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬أن‭ ‬600‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬تضررت‭ ‬جراء‭ ‬الغارات،‭ ‬بينها‭ ‬45‭ ‬غير‭ ‬صالحة‭ ‬للسكن‭. ‬وصباح‭ ‬أمس‭ ‬وسعت‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الاسلامي‭ ‬نطاق‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬باتجاه‭ ‬القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬فيما‭ ‬وصفته‭ ‬بأنه‭ ‬انتقام‭ ‬لمقتل‭ ‬خالد‭ ‬منصور‭ ‬قائد‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬جناحها‭ ‬العسكري‭ ‬سرايا‭ ‬القدس‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غزة‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬وهو‭ ‬ثاني‭ ‬قائد‭ ‬كبير‭ ‬تفقده‭ ‬الحركة‭ ‬في‭ ‬القتال‭. ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬أمس‭ ‬اعتقال‭ ‬نحو‭ ‬عشرين‭ ‬من‭ ‬ناشطي‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬

وأرسلت‭ ‬مستشفيات‭ ‬القطاع‭ ‬إنذارًا‭ ‬نهائيا،‭ ‬مؤكدة‭ ‬وجود‭ ‬نقص‭ ‬حاد‭ ‬بالأدوية‭ ‬وحالة‭ ‬طوارئ‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬الجرحى‭ ‬والشهداء‭. ‬وأغلقت‭ ‬إسرائيل‭ ‬المعابر‭ ‬الحدودية‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬وأوقفت‭ ‬فعليا‭ ‬شحنات‭ ‬الديزل‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬الساعات‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة‭ ‬ستكون‭ ‬‮«‬حاسمة‭ ‬وصعبة‮»‬،‭ ‬محذرة‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬توقف‭ ‬الخدمات‭ ‬الحيوية‭ ‬خلال‭ ‬72‭ ‬ساعة‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬الكهرباء‭. ‬وفي‭ ‬بؤرة‭ ‬ساخنة‭ ‬أخرى‭ ‬محتملة‭ ‬قام‭ ‬مستوطنون‭ ‬باقتحام‭ ‬الحرم‭ ‬القدسي‭ ‬تحت‭ ‬حراسة‭ ‬الشرطة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أمس،‭ ‬في‭ ‬خرقٍ‭ ‬خطير‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬وللوضع‭ ‬التاريخي‭ ‬والقانوني‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬ومقدساتها‭. ‬وحمّلت‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي،‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬جدة‭ ‬غرب‭ ‬السعودية‭ ‬مقرا‭ ‬لها،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬المسؤولية‭ ‬الكاملة‭ ‬عن‭ ‬التداعيات‭ ‬المحتملة‭ ‬لهذه‭ ‬الانتهاكات‭ ‬الخطيرة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬فرض‭ ‬التقسيم‭ ‬الزماني‭ ‬والمكاني‭ ‬للمسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬المبارك‮»‬‭. ‬وحذرت‭ ‬‮«‬من‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاعتداءات‭ ‬المتواصلة‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ومقدساته‭ ‬تمثل‭ ‬تصعيدا‭ ‬خطيرا‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يفاقم‭ ‬التوتر‭ ‬ويدفع‭ ‬باتجاه‭ ‬استمرار‭ ‬العنف‭ ‬وعدم‭ ‬الاستقرار‮»‬‭. ‬