حزب بارزاني: لغة الحوار وتقديم التنازلات هي الأهم في الوضع الحالي

أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، الاثنين، أن لغة الحوار بين الكتل السياسية هي الأهم في المرحلة الحالية.

وقال سلام في حديث ، إن “لغة الحوار بين الكتل السياسية وتقديم التنازلات من جميع القوى هي الأهم في المرحلة الحالية”.

وأضاف أن “لغة التصعيد والتمسك بالمواقف لن يخدم العملية السياسية ولن ينهي الأزمة الحالية، وبالتالي سيبقى الوضع على ماهو عليه، والمتضرر الأكبر هو المواطن، وعلى جميع الكتل السياسية أن تفهم هذا الأمر”.

وكان عضو ائتلاف دولة القانون خالد السراي شدد في وقت سابق، على ضرورة اللجوء الى لغة الحوار والتفاهم من اجل حل الازمة السياسية، والحفاظ على السلمية والديمقراطية. انتهى/ 25 ع

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