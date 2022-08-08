عودة جديدة للغبار.. الأنواء الجوية تعلن حالة الطقس في البلاد

وذكرت الهيئة في بيان أن “طقس يوم غد الاثنين، سيكون صحواً في عموم اقسام البلاد ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع انحاء البلاد”.

وأضاف، أن “الطقس ليوم الثلاثاء، سيكون صحواً في المنطقة الوسطى والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة (30-40)كم /س مسببة تصاعداً للغبار في بعض الاماكن،فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحوا ،اما في المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحوا حاراً والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة (30-40)كم /س مسببة تصاعداً للغبار في بعض الاماكن، اما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع انحاء البلاد”.

وأشار بيان الهيئة إلى ان “طقس يوم الاربعاء، سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة (30-40)كم /س مسببة تصاعداً للغبار في بعض الاماكن، اما في المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً حاراً والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة (30-40)كم /س مسببة تصاعداً للغبار في بعض الأماكن ،أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع انحاء البلاد”.