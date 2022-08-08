فرار جماعي من سجن لبناني

فرّ‭ ‬حوالى‭ ‬31‭ ‬موقوفاً‭ ‬فجر‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬احتجازٍ‭ ‬واقعٍ‭ ‬تحت‭ ‬جسر‭ ‬قصر‭ ‬العدل‭ ‬في‭ ‬بيروت،‭ ‬بعدما‭ ‬تمكّنوا‭ ‬من‭ ‬تهريب‭ ‬أداةٍ‭ ‬إلى‭ ‬سجنهم‭ ‬ساعدتهم‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بهذه‭ ‬العملية،‭ ‬حسبما‭ ‬أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬أمنية‭ ‬وقضائية‭. ‬وقالت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬الأوامر‭ ‬الفورية‭ ‬أُعطيَت‭ ‬لتوقيف‮»‬‭ ‬الفارّين،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬التحقيق‭ ‬جارٍ‭ ‬بإشراف‭ ‬القضاء‭ ‬المختصّ‮»‬‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬ظروف‭ ‬فرارهم‭.‬‮ ‬

وشاهد‭ ‬مراسل‭ ‬‮«‬فرانس‭ ‬برس‮»‬‭ ‬صباح‭ ‬الأحد‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬منتشرة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬قصر‭ ‬العدل‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬قضائي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬طالبا‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته،‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الفارّين‭ ‬من‭ ‬جنسيات‭ ‬عدّة،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬لبنانيون‭ ‬وسوريون‭ ‬وفلسطينيون‭ ‬وأجانب،‭ ‬وقد‭ ‬هربوا‭ ‬ليل‭ ‬السبت‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬يجري‭ ‬الآن‭ ‬تحقيق‭ ‬إداري‭ ‬وإحصاء‭ ‬لعدد‭ ‬المساجين‭ ‬وتأكيدٌ‭ ‬لهويتهم‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬بأنّهم‭ ‬‮«‬قاموا‭ ‬بنشر‭ ‬نافذة‭ ‬حديدية‭ ‬باستخدام‭ ‬منشار‭ ‬أُدخل‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭ ‬بشكل‭ ‬سري‮»‬‭. ‬ويخضع‭ ‬سجن‭ ‬العدلية‭ ‬لسلطة‭ ‬إدارة‭ ‬السجون‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬سابقاً‭ ‬خاضعاً‭ ‬للأمن‭ ‬العام‭. ‬ويستنكر‭ ‬المدافعون‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بانتظام‭ ‬الانتهاكات‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬هناك‭ ‬ضدّ‭ ‬اللاجئين‭ ‬السوريين‭ ‬وعاملات‭ ‬المنازل‭ ‬المهاجرات‭ ‬الأجنبيات‭ ‬المحتجزات‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بسام‭ ‬القنطار‭ ‬إن‭ ‬السجن‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأسوأ‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬ويشهد‭ ‬اكتظاظا‭ ‬وتفوح‭ ‬فيه‭ ‬الروائح‭ ‬الكريهة‭ ‬ويفتقر‭ ‬إلى‭ ‬التهوية‭ ‬وأشعة‭ ‬الشمس‭.‬

أضاف‭ ‬‮«‬ويعاني‭ ‬المحتجزون‭ ‬أيضًا‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬التغذية‭… ‬لا‭ ‬يُسمح‭ ‬لهم‭ ‬بتلقي‭ ‬الأطعمة‭ ‬من‭ ‬أهاليهم‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬كما‭ ‬أنّ‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬معدومة‭ ‬في‭ ‬المركز،‭ ‬إذ‭ ‬يكثر‭ ‬عدد‭ ‬المحتجزين‭ ‬المصابين‭ ‬بأمراض‭ ‬جلدية‮»‬،‭ ‬ويرجع‭ ‬ذلك‭ ‬أساسًا‭ ‬إلى‭ ‬نقص‭ ‬إجراءات‭ ‬النظافة‭ ‬في‭ ‬السجن‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الفرار‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬أغرقت‭ ‬فيه‭ ‬الأزمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬اللبنانيين‭ ‬تحت‭ ‬خطّ‭ ‬الفقر،‭ ‬كما‭ ‬أجبرت‭ ‬عدداً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬على‭ ‬الاستقالة‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬مصدرٍ‭ ‬أفضل‭ ‬للدخل‭.‬‮ ‬

وزادت‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬من‭ ‬تفاقُم‭ ‬حالة‭ ‬السجون‭ ‬اللبنانية‭ ‬حيث‭ ‬يثير‭ ‬الاكتظاظ‭ ‬ونقص‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬أعمال‭ ‬شغب‭ ‬بشكل‭ ‬منتظم‭.‬

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