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لاعب يرسل شقيقه لحفل زفافه حتى لا يتأخر عن معسكر فريقه

لاعب يرسل شقيقه لحفل زفافه حتى لا يتأخر عن معسكر فريقه

لم يتوقع اللاعب السيراليوني محمد بويا توراي أن يصادف موعد حفل زفافه الذي خطط لإقامته بنهاية يوليو الماضي، معسكر فريقه الجديد مالمو السويدي، لكن تعارض الموعدين لم يمنعه من إقامة الحفل، فأرسل شقيقه بدلًا منه لحضوره.

وقال اللاعب للصحافة السويدية: كان من المفترض أن يقام الحفل في 21 يوليو بسيراليون، لكنني لم أستطع أن أتواجد في البلاد خلال هذا الموعد لأن مسؤولي مالمو طلبوا مني الحضور مبكرًا لمعسكر الفريق.

وتابع: قمنا بجلسة التصوير في موعد سابق، لإظهار أنني كنت متواجد في الزفاف، لكنني لم أتواجد، أخي من قام بدوري حينها.

وقام اللاعب بإنهاء إجراءات الزواج المدني في سيراليون، لكنه لم يتواجد في المراسم الدينية الخاصة أو الحفل بعد ذلك.

وأتم اللاعب: سأحاول اصطحابها إلى السويد لكي تكون قريبة مني. ستعيش هنا معي. أولاً ، سنفوز بالدوري، وبعد ذلك سأكمل شهر العسل.

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