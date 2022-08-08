مالية كوردستان تجري تعديلاً على جدول توزيع الرواتب …

“سيتم توزيع رواتب موظفي وزارة التربية يوم الثلاثاء القادم بعد انتهاء العطلة”.

أعلنت وزارة المالية في إقليم كوردستان، الأحد (7 آب 2022)، ، تعديل جدول توزيع رواتب الموظفين في الإقليم.

وقالت الوزارة، في بيان إنه “كان من المقرر أن يتم توزيع رواتب موظفي وزارة التربية يوم غد الإثنين لكن تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة عاشوراء حال دون ذلك”.

وبينت أنه “سيتم توزيع رواتب موظفي وزارة التربية يوم الثلاثاء القادم بعد انتهاء العطلة”.

وكانت حكومة الإقليم قد أعلنت يوم، أمس السبت، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الإثنين بمناسبة عاشوراء.

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