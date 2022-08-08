ما قصة قطع أذن الفنانة نيللي كريم؟

بعد تعرضها للإصابة بورم حميد في وجهها.. أعلنت الفنانة المصرية نيللي كريم للخضوع لعملية جراحية صعبة.
واستطردت قائلة، إنها قررت إجراء العملية في الولايات المتحدة الأميركية ، وحرصاً على عدم حصول تشوهات في وجهها، قرر الطبيب المعالج بأن يقطع جزءًا من أذنها لإخفاء الجرح بعد أن أخبرته بأنها ممثلة ولا تريد أن يظهر أي تشوه على وجهها ..مضيفة ” الدكتور شال جزء من ودني عشان يخفي الجرح لأنني كنت هتشوه”.
وتطرقت نيللي كريم في حديثها عن طفولتها قائلة: “طفولتي كانت صعبة لكن عظيمة، بسبب دراستي لفن الباليه الذي أحببته بشغف كبير منذ الطفولة واعتدت السفر يوميا من القاهرة إلى الإسكندرية وكان الأمر صعبا ولكنه ممتع، وبعدها قررت الالتحاق بأكاديمية الفنون بجوار الباليه”.
وأشارت نيللي كريم إلى أنها تعلمت من الثقافة الروسية تقديس الوقت، واحترامه وأهميته، وتعلمت احترام الأستاذ، فحينما كانت تتعلم الباليه في الأوبرا كانت تحضر قبل موعد الأستاذ على الدوام.