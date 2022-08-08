ما قصة قطع أذن الفنانة نيللي كريم؟

وقالت نيللي كريم ، خلال لقائها في برنامج ABtalks، الذي يقدمه أنس بوخش إنها اكتشفت عقب الفحوصات الطبية التي أجرتها سابقاً، إصابتها بورم حميد في وجهها ، لذلك اتخذت قرار إجراء عملية جراحية لاستئصاله رغم تحذيرات الأطباء لها، خاصة وأنها في حال إجرائها للعملية ستتعرض لشلل في وجهها.

واستطردت قائلة، إنها قررت إجراء العملية في الولايات المتحدة الأميركية ، وحرصاً على عدم حصول تشوهات في وجهها، قرر الطبيب المعالج بأن يقطع جزءًا من أذنها لإخفاء الجرح بعد أن أخبرته بأنها ممثلة ولا تريد أن يظهر أي تشوه على وجهها ..مضيفة ” الدكتور شال جزء من ودني عشان يخفي الجرح لأنني كنت هتشوه”.