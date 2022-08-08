Posted on by

محذراً من تداعياتها الخطيرة النائب علي شداد يحمل وزارة الكهرباء مسؤولية الازمة الحالية ويدعو رئيسَ الوزراء الى تغيير الوزير الحالي

حمل النائبُ عن محافظة البصرة “علي شداد” وزارة الكهرباء مسؤولية الخلل الحاصل في المنظومة الكهربائية والذي تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن محافظات الوسط والجنوب” ، ودعا في ذات الوقت رئيس الحكومة الى التدخل المباشر لحل المشكلة المتكررة  محذرا من تداعياتها الكبيرة” .

وقال “شداد” ان انتاج  المحطات الكهربائية في محافظة البصرة يكفي لاستهلاك المحافظة اليومي في حين ان المشاكل الحاصلة في مجالي الانتاج والتوزيع لدى المحافظات المجاورة كان وراء الخلل الحاصل في الشبكة الوطنية”  ، لافتا الى ان “وزارة الكهرباء تفتقر الى الخطط البديلة ولم تتخذ اي اجراء يذكر لحل مشكلة النقص الحاصل في تجهيز التيار الكهربائي والذي  تعاني منه اغلب المحافظات العراقية” .

واشار “شداد” الى ان نواب البصرة تمكنوا من جمع تواقيع اكثر من (175) نائبا لعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب بعد العاشر من شهر محرم الحرام لمناقشة الازمة الحاصلة في التيار الكهربائي واتخاذ التدابير الكفيلة بحلحلتها” .

وطالب “شداد” رئيس الوزراء باستبدال المكلف بإدارة وزارة الكهرباء الحالي باعتباره لايمتلك المؤهلات العلمية والفنية  التي تمكنه من إدارة الوزارة في ضل الأزمة الحالية واستبداله بأحد المدراء الكفوئين في الوزارة” .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close