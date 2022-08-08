محذراً من تداعياتها الخطيرة النائب علي شداد يحمل وزارة الكهرباء مسؤولية الازمة الحالية ويدعو رئيسَ الوزراء الى تغيير الوزير الحالي

حمل النائبُ عن محافظة البصرة “علي شداد” وزارة الكهرباء مسؤولية الخلل الحاصل في المنظومة الكهربائية والذي تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن محافظات الوسط والجنوب” ، ودعا في ذات الوقت رئيس الحكومة الى التدخل المباشر لحل المشكلة المتكررة محذرا من تداعياتها الكبيرة” .

وقال “شداد” ان انتاج المحطات الكهربائية في محافظة البصرة يكفي لاستهلاك المحافظة اليومي في حين ان المشاكل الحاصلة في مجالي الانتاج والتوزيع لدى المحافظات المجاورة كان وراء الخلل الحاصل في الشبكة الوطنية” ، لافتا الى ان “وزارة الكهرباء تفتقر الى الخطط البديلة ولم تتخذ اي اجراء يذكر لحل مشكلة النقص الحاصل في تجهيز التيار الكهربائي والذي تعاني منه اغلب المحافظات العراقية” .

واشار “شداد” الى ان نواب البصرة تمكنوا من جمع تواقيع اكثر من (175) نائبا لعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب بعد العاشر من شهر محرم الحرام لمناقشة الازمة الحاصلة في التيار الكهربائي واتخاذ التدابير الكفيلة بحلحلتها” .

وطالب “شداد” رئيس الوزراء باستبدال المكلف بإدارة وزارة الكهرباء الحالي باعتباره لايمتلك المؤهلات العلمية والفنية التي تمكنه من إدارة الوزارة في ضل الأزمة الحالية واستبداله بأحد المدراء الكفوئين في الوزارة” .

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