مزيد من السفن المحملة بالحبوب تغادر أوكرانيا.. وموسكو تتهم كييف بقصف محطة نووية

العواصم‭ ‬–‭ ‬الوكالات‭: ‬غادرت‭ ‬أربع‭ ‬سفن‭ ‬إضافية‭ ‬محمّلة‭ ‬بحوالي‭ ‬170‭ ‬ألف‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬الحبوب‭ ‬ميناءي‭ ‬أوديسا‭ ‬وتشورنومورسك‭ ‬المطلين‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬أمس،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬بينما‭ ‬اتهمت‭ ‬موسكو‭ ‬كييف‭ ‬بتنفيذ‭ ‬ضربة‭ ‬جديدة‭ ‬ضد‭ ‬محطة‭ ‬نووية‭ ‬تحتلها‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭. ‬

وأفادت‭ ‬وزارة‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬كييف‭ ‬على‭ ‬تلجرام‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬القافلة‭ ‬الثانية‭ ‬المحملة‭ ‬بالموارد‭ ‬الأوكرانية‭ ‬غادرت‭ ‬للتو‭.. ‬ثلاث‭ ‬سفن‭ ‬من‭ ‬تشورنومورسك‭ ‬وواحدة‭ ‬من‭ ‬أوديسا‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬السفن‭ ‬الأربع‭ ‬هي‭ ‬‮«‬مصطفى‭ ‬نجاتي‮»‬‭ ‬و«ستار‭ ‬هيلينا‮»‬‭ ‬و«جلوري‮»‬‭ ‬و«ريفا‭ ‬ويند‮»‬،‭ ‬وتحمل‭ ‬على‭ ‬متنها‭ ‬‮«‬حوالي‭ ‬170‭ ‬ألف‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬البضائع‭ ‬المتعلّقة‭ ‬بالزراعة‮»‬‭. ‬

بدورها،‭ ‬اتّهمت‭ ‬موسكو‭ ‬قوات‭ ‬كييف‭ ‬بقصف‭ ‬محطة‭ ‬زابوريجيا‭ ‬النووية‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭ ‬والتي‭ ‬سيطرت‭ ‬عليها‭ ‬روسيا‭ ‬بعد‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬عمليتها‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬تاس‮»‬‭ ‬الروسية‭ ‬الرسمية‭ ‬عن‭ ‬سلطات‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬إنيرجودار‭ ‬حيث‭ ‬تقع‭ ‬المحطة‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬‮«‬نفّذ‭ ‬ضربة‭ ‬باستخدام‭ ‬قنبلة‭ ‬عنقودية‭ ‬أطلقت‭ ‬من‭ ‬قاذفة‭ ‬صواريخ‭ ‬متعددة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬أوراجان‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬شظايا‭ ‬ومحرّك‭ ‬صاروخ‭ ‬سقطت‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬400‭ ‬متر‭ ‬عن‭ ‬مفاعل‭ ‬يعمل‮»‬‭ ‬وأدت‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬أضرار‮»‬‭ ‬في‭ ‬أبنية‭ ‬إدارية‭ ‬وضربت‭ ‬‮«‬منطقة‭ ‬لتخزين‭ ‬الوقود‭ ‬النووي‭ ‬يتم‭ ‬استخدامها‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تقدّم‭ ‬أي‭ ‬أدلة‭ ‬تدعم‭ ‬المزاعم‭. ‬

ولم‭ ‬تتمكن‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬من‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬الاتهامات‭ ‬من‭ ‬مصدر‭ ‬مستقل‭. ‬

وأعلنت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬إنرجوأتوم‮»‬‭ ‬Energoatom‭ ‬المشغلة‭ ‬للمحطة‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬المنشأة‭ ‬‮«‬تضررت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‮»‬‭ ‬جراء‭ ‬الضربات‭ ‬العسكرية‭ ‬وأجبر‭ ‬أحد‭ ‬مفاعلاتها‭ ‬على‭ ‬الخروج‭ ‬عن‭ ‬الخدمة‭. ‬

وتتبادل‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وروسيا‭ ‬الاتهامات‭ ‬بمهاجمة‭ ‬المحطة‭. ‬

ويثير‭ ‬احتمال‭ ‬تعرض‭ ‬محطة‭ ‬زابوريجيا‭ ‬النووية‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬لأضرار‭ ‬كبيرة‭ ‬جرّاء‭ ‬المعارك‭ ‬مخاوف‭ ‬دولية‭ ‬سلّطت‭ ‬الضوء‭ ‬عليها‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭. ‬

وقال‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للوكالة‭ ‬رافايل‭ ‬جروسي‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬إن‭ ‬الضربات‭ ‬تعكس‭ ‬‮«‬الخطر‭ ‬الحقيقي‭ ‬للغاية‭ ‬بحدوث‭ ‬كارثة‭ ‬نووية‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أي‭ ‬قوة‭ ‬نارية‭ ‬عسكرية‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬موجّهة‭ ‬من‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬المنشأة‭ ‬ترقى‭ ‬إلى‭ ‬لعب‭ ‬بالنار‭ ‬يحمل‭ ‬عواقب‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬كارثية‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أدان‭ ‬مسؤول‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬وصفه‭ ‬بـ«الخرق‭ ‬الخطير‭ ‬وغير‭ ‬المسؤول‭ ‬لقواعد‭ ‬السلامة‭ ‬النووية‭ ‬ومثال‭ ‬آخر‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬اكتراث‭ ‬روسيا‭ ‬بالمعايير‭ ‬الدولية‮»‬‭. ‬

في‭ ‬الأثناء،‭ ‬انطلقت‭ ‬شحنات‭ ‬حبوب‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ما‭ ‬يعطي‭ ‬أملا‭ ‬بالتخفيف‭ ‬من‭ ‬حدة‭ ‬الأزمة‭ ‬الغذائية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وخفض‭ ‬الأسعار،‭ ‬مع‭ ‬دخول‭ ‬الحرب‭ ‬شهرها‭ ‬السادس‭. ‬

وأُجبرت‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬مصدّري‭ ‬الحبوب‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬جميع‭ ‬الشحنات‭ ‬غداة‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬فبراير،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬الأغذية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وزاد‭ ‬أسعار‭ ‬الواردات‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬أفقر‭ ‬دول‭ ‬العالم‭. ‬

وفي‭ ‬روما‭ ‬أمس‭ ‬رحّب‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬باستئناف‭ ‬صادرات‭ ‬الحبوب،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬يعطي‭ ‬‮«‬بارقة‭ ‬أمل‮»‬‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬الحوار‭ ‬ممكن‭ ‬لإنهاء‭ ‬الحرب‭. ‬