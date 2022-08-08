Posted on by

نحو 17 ألف حريق منذ بداية 2022

أعلنت مديرية الدفاع المدني تسجيل أكثر من 17 ألف حريق منذ بداية العام الحالي. وقال مدير الاعلام والعلاقات في المديرية جودت عبد الرحمن، إن “الفترة الممتدة من شهر كانون الثاني لغاية شهر حزيران سجلت المديرية 13 ألف و600 حريق”.

وأضاف عبد الرحمن، أن “شهر تموز سجل 3 آلاف و77 حادث حريق، وهي نسبة متوقعة نتيجة الظروف الحالية”. وأشار، إلى أن “المسبب الأبرز للحرائق هو التماس الكهربائي الذي استحوذ على 47‍% من الحرائق، فضلاً عن الاستخدامات السيئة والممنوعة في البناء المخالفة لقانون الدفاع المدني”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close