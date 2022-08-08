نحو 17 ألف حريق منذ بداية 2022

أعلنت مديرية الدفاع المدني تسجيل أكثر من 17 ألف حريق منذ بداية العام الحالي. وقال مدير الاعلام والعلاقات في المديرية جودت عبد الرحمن، إن “الفترة الممتدة من شهر كانون الثاني لغاية شهر حزيران سجلت المديرية 13 ألف و600 حريق”.

وأضاف عبد الرحمن، أن “شهر تموز سجل 3 آلاف و77 حادث حريق، وهي نسبة متوقعة نتيجة الظروف الحالية”. وأشار، إلى أن “المسبب الأبرز للحرائق هو التماس الكهربائي الذي استحوذ على 47‍% من الحرائق، فضلاً عن الاستخدامات السيئة والممنوعة في البناء المخالفة لقانون الدفاع المدني”.

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